Arrenquen les activitats esportives del CEAU

Els responsables de la presentació de les activitats del CEAU (Aj. la Seu)

El president del Consell Esportiu de l’Alt Urgell (CEAU), Joan Llobera, juntament amb el secretari tècnic, Sergi Teba, i els coordinadors Xavi Jordana i Marc Isern, ha presentant el programa d’activitats esportives que aquest ens té preparades per aquest curs escolar 2023-24.

El programa, que consta de 30 activitats esportives que s’aniran portant a terme durant tot el curs escolar, arrenca aquest pròxim dissabte 7 d’octubre, amb esports de raqueta, a la zona esportiva municipal de la Seu d’Urgell. Al respecte, el president del CEAU ha destacat que “en aquest curs s’aconsegueix pràcticament doblar les activitats realitzades en el curs anterior”.





Campus Day i casals

Llobera ha anunciat com a gran novetat d’aquest curs la proposta ‘Campus Day’, jornades multiesportives adreçades a l’alumnat d’educació infantil i primària, que es realitzaran en horari de matí (de 09.30h a 13.30h) durant els dies festius oficials i en els dies de lliure disposició dels diferents centres escolars. “L’objectiu d’aquesta proposta és cobrir les necessitats de totes aquelles famílies durant aquests dies puntuals i oferir una proposta esportiva de qualitat a tots els infants escolaritzats a l’Alt Urgell”, ha explicat el president del CEAU. El primer Campus Day es realitzarà els pròxims dies 12 i 13 d’octubre, dia festiu i pont, respectivament.

Val a dir que s’està valorant organitzar Campus Day per als alumnes dels centres educatius d’altres poblacions de la comarca.

Una altra proposta que ofereix aquest curs el CEAU són els casals. El primer es realitzarà pel pont de la Puríssima, 6, 7, 8 i 9 de desembre, i el següent del 27 al 30 de desembre, coincidint amb les vacances de Nadal.

Joan Llobera també ha avançat una altra nova activitat per a aquest curs. Per primera vegada, el CEAU entra com a entitat organitzadora del Circuit Provincial de Cros Escolar amb una prova que tindrà lloc a la Seu d’Urgell el diumenge 26 de novembre. “Ens encarregarem de promocionar el conjunt de proves del circuit i fer accessible a tots els infants de la comarca a participar-hi”.





Informació per a les famílies

Les activitats per aquest curs 2023-24 es poden trobar al perfil del CEAU d’Instagram (@consellesportiualturgell) en diverses infografies. A través d’aquesta xarxa social totes les famílies podran estar al corrent de les pròximes activitats i es podran inscriure a través de l’enllaç de la biografia del perfil del Consell Esportiu.

A més, tota la informació serà reenviada als diferents centres escolars/AFA/AMPA de la comarca perquè ho puguin transmetre a les famílies pels seus canals de comunicació habituals.





Monitors esportius professionals

Cal ressaltar també que totes les activitats seran dinamitzades per monitors esportius professionals de l’esport inscrits al ROPEC.

A més, gairebé totes les activitats seran gratuïtes, incloent una mutualització anual d’activitat per a cada participant que assumirà el CEAU. Únicament hi haurà copagament en activitats puntuals en les que s’hagi de fer front a despeses de transport, compra d’entrades o monitoratge tècnic extern al Consell Esportiu.

Des del Consell Esportiu de l’Alt Urgell es vol agrair als patrocinadors d’aquesta programació esportiva com són Peusa i Kids&Us.