Arrenca una nova temporada d’estiu del Bus Turístic

Tret de sortida a una nova temporada del Bus Turístic que comença aquest dimecres i s’allargarà fins el 31 d’octubre. Enguany ja no hi haurà restriccions per la situació sanitària així que el servei funcionarà amb total normalitat. En aquest sentit, es recuperen els itineraris del 2019 on en cadascun dels set dies de la setmana es proposen set rutes diferents per descobrir els principals atractius turístics del país a través de la cultura i la història andorranes, la degustació de productes autòctons i la descoberta de paisatges i vistes panoràmiques.

Es tracta d’una manera diferent de recórrer el Principat, visitar espais d’interès turístic ideal per a aquelles persones que volen conèixer el país d’una manera original i còmoda gràcies a les explicacions d’una guia turística que els acompanya durant tot el trajecte. Les reserves es poden realitzar online a la pàgina web de www.visitandorra.com i també a les diferents oficines de turisme de les set parròquies, a l’Illa Carlemany i també, a Autocars Nadal.

D’altra banda, els principals hotels i allotjaments turístics dels país ofereixen també la possibilitat de realitzar directament la reserva des d’on es troben allotjats els turistes i així, coneixen de primera mà quins són els itineraris que es proposen, els horaris i resoldre els principals dubtes dels visitants.

Com a novetat i amb l’objectiu de diversificar l’oferta del Bus Turístic, els dimecres i dijous de les 16 a les 20 hores del mes d’agost -que és quan té més demanda aquest producte- s’oferiran dues rutes més. Una, el dimecres, que es centrarà en la descoberta de la parròquia de la Massana: es pujarà amb el telecabina de la Massana fins arribar al Coll de la Botella, visita al poble de Pal i al pont romànic de Sant Antoni. I, la segona, els dijous, i es recorrerà una part de Canillo amb una sortida a la vall de Ransol i una visita a un productor de mel.