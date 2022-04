Arrenca l’esperat cicle Parlem d’Història de la Seu amb quatre conferències i activitats

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell, juntament amb l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU), proposen pels dimecres del mes de maig i el primer del mes de juny l’onzena edició del cicle ‘Parlem d’Història’ que en aquesta edició es compon de quatre conferències, una activitat infantil i una visita guiada.

El regidor de Patrimoni Cultural i Museus de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Carlos Guàrdia, manifesta que “una de les activitats culturals, de referència, a la Seu al mes de maig, és el cicle ‘Parlem d’Història’ promogut per l’IECAU) i l’Espai Ermengol. Un esdeveniment que ha aconseguit apropar la recerca històrica a la ciutadania d’una forma rigorosa i amena, a través d’un seguit de conferències, de molta qualitat, i realitzades per investigadors i investigadores de diverses disciplines, així com un seguit de visites guiades adreçades al públic infantil i adult”.

Guardia remarca que “l’interès i la bona acollida per aquesta temàtica entre les veïnes i els veïns de la ciutat es manifesta cada any en l’excel·lent assistència i participació del públic en aquest esdeveniment, de manera que podem dir, que hi ha un públic fidel que cada any, espera aquesta cita”. “Des de l’àrea de Patrimoni Cultural estem molt contents de participar, novament, en aquesta iniciativa i, alhora, recuperar l’Espai Ermengol com a equipament per dur-lo a terme, ja que fins ara no l’havíem pogut utilitzar per qüestions d’aforaments i restriccions derivades de la COVID-19″, rebla el tinent d’alcalde de Cultura i regidor de Patrimoni Cultural.

Les conferències: bruixeria, heretgia, educació femenina i música

Així, l’11è Parlem d’Història s’inicia aquest pròxim dimecres 4 de maig amb la conferència ‘La Carabassera: bruixeria i repressió a la Seu d’Urgell del segle XVII’, que anirà a càrrec de Carmen Xammar.

Dimecres 11 de maig tindrà lloc una nova conferència titulada ‘Fèlix d’Urgell, el primer heretge d’Occident’ que oferirà Carles Gascón.

La tercera conferència tindrà lloc dimecres 18 de maig que versarà sobre ‘L’educació pública femenina a la Seu d’Urgell d’ara fa cents anys (1900-1925)’, que impartirà Daniel Fité.

La quarta i darrera conferència del Parlem d’Història d’enguany porta per títol ‘Mil anys de música i músiques a la Seu d’Urgell’, que conduirà Lluís Obiols, que compta amb la col·laboració de l’Associació Orquestra Cadí, en motiu del seu 20è aniversari.

Totes quatre conferències tindran lloc a les vuit del vespre a l’Espai Ermengol. Són d’entrada gratuïta.

Val a dir però que també es podran seguir pel canal YouTube de l’Espai Ermengol, i quedaran guardades com arxiu audiovisual d’aquest espai museístic per a poder ser visualitzades sempre que es vulgui.

Parlem Xics, activitat infantil

L’edició d’enguany del Parlem d’Història també té organitzada l’activitat infantil i per a famílies ‘Parlem Xics: Posem color i esbrinem històries del passat de la Ciutat d’Urgell’, conduïda per Pilar Aláez, i tindrà lloc el dissabte 14 de maig, a les sis de la tarda, a l’Espai Ermengol.

Visita guiada al convent de la Punxa

Com en cada edició del Parlem d’Història també s’ha organitzat una visita guiada que es realitzarà el dimecres 1 de juny, a dos quarts de vuit del vespre. La visita serà al convent de la Sagrada Família (situada al peu del passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell), conegut popularment com el convent de la Punxa. En aquesta sortida s’explicarà el noviciat de la Sagrada Família d’Urgell.

Tant l’activitat familiar com la visita guiada són també propostes gratuïtes.