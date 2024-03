Arrenca l’Andorra Sax Fest 2024

El guanyador i els finalistes de l’Andorra Sax Fest 2023 (organització)

Tot a punt perquè comenci l’onzena edició de l’Andorra Sax Fest que enguany comptarà amb una participació destacable de concursants xinesos que, per primera vegada, seran els més nombrosos del festival amb 55 inscrits. Com a novetat, la representació xinesa també tindrà presència al jurat del concurs Solo Sax amb Xiaolu Zhang, professor i director d’estudis de jazz al Conservatori de Música de Shanghai.

El festival tindrà lloc del 28 de març al 5 d’abril. En aquesta ocasió, els dos primers dies, el 28 i 29 de març, estaran dedicats a la celebració del concurs Youth Saxophone Competition en les categories A, B i C a la primera jornada i la categoria D, l’endemà.

Els següents tres dies, del 30 de març a l’1 d’abril, és quan es realitzarà la primera ronda del concurs Solo Sax Competition amb més de 130 participants. El resultat dels saxofonistes que passen a la segona ronda es donarà a conèixer el mateix 1 d’abril.

Una de les novetats d’enguany és l’organització de dues xerrades. Una serà el 2 d’abril, a les 18h30, a càrrec de Claude Delangle titulada “Les voies du saxophone” i la segona, l’endemà, 3 d’abril, a les 16h amb Nicolas Prost amb “Les Répertoires oubliées”. Ambdues al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Les semifinals del Solo Sax es desenvoluparan al llarg del 3 d’abril i el resultat dels finalistes s’anunciarà el mateix dia a les 17h30. L’endemà, el 4 d’abril, l’acte més destacat seran els Sax Awards a les 18h. La gala de cloenda d’aquesta onzena edició de l’Andorra Sax Fest serà el 5 d’abril amb l’entrega dels premis i el guanyador del concurs Solo Sax del 2024.

A part dels dos concursos, el Solo Sax i el Youth, un dels plats forts del festival són les diferents actuacions on el saxòfon és l’estrella musical.

Dissabte 30 de març a les 20h30: Concert del guanyador Solo Sax Competition 2023- Premi Grandvalira Resorts amb Marc Felis.





Diumenge 31 de març a les 20h30: Concert de la guanyadora Youth Saxophone Competition 2023- Premi Fimarge donatiu a Unicef amb Léna Ducros.





Dilluns 1 d’abril a les 20h30: Concert dels Ensembles de Saxophones dels conservatoris del Liceu i de Toulouse.





Dimarts 2 d’abril a les 20h30: Concert de Valentin Kovalev i Mikhail Kazakov, guanyadors del concurs Solo Sax Competition 2019 i 2021, respectivament.





Dimecres 3 d’abril a les 20h30: Concert organitzat en col·laboració amb l’Ambaixada de França a Andorra del Trio Aeris.





Dijous 4 d’abril a les 21h00: Concert de l’ONCA.

Tots els concerts tindran lloc a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Aquest any l’Andorra Sax Fest s’emetrà en streaming al canal xinès AMADEUS TV, el canal espanyol ADOLPHESAX TV i també, com cada any, a través de la pàgina web de RTVA.

Més informació i entrades a la venda a www.andorrasaxfest.com/.