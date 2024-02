Arrenca la maquinària per a l’elecció del Pubillatge d’Escaldes

Aviat es procedirà a l’elecció del nou Pubillatge d’Escaldes-Engordany (UPTEE)

La Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany procedeix, un any més, a l’elecció del Pubillatge de la parròquia 2024-2025. Així doncs, s’obre la nova convocatòria amb els habituals requisits: Ser de nacionalitat andorrana per a optar a pubilla, hereu, pubilleta i hereuet. Podran optar persones d’altres nacionalitats per a les dames d’honor. Així mateix, per a pubilla, dama i hereu s’ha d’haver nascut entre els anys 1999 i 2008. I, per a pubilleta i hereuet, entre el 2014 i el 2017. Finalment, com a requisit, s’ha de parlar i saber escriure català i ser resident o haver nascut a la parròquia d’Escaldes-Engordany.

Per a les interessades i interessats, les butlletes d’inscripció es poden trobar a l’Oficina de Turisme o a la seu social de l’UPTEE. En aquesta butlleta s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del passaport i una fotografia recent. El termini d’inscripció és de l’1 al 22 de març. L’acte se celebrarà els dies 6 i 7 d’abril. Una vegada feta la inscripció es proporcionarà tota la informació de les activitats previstes per a aquell cap de setmana.

Les persones interessades o que desitgin més informació es poden adreçar al número de telèfon 828 721.