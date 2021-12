Arrenca la Fira de Santa Llúcia d’Encamp

La Fira de Santa Llúcia d’Encamp arrenca aquest dissabte, 4 de desembre, amb activitats per a tota la família. L’esdeveniment se celebrarà a la plaça Sant Miquel d’Encamp i oferirà diferents espectacles, actuacions i tallers gratuïts per a infants de 3 a 9 anys durant dissabte i diumenge. També hi haurà diverses parades de venda d’artesania i productes locals.

La festivitat de dissabte començarà amb l’actuació de La Caixeta. L’espectacle es farà al carrer, a les 10 h, i comptarà amb una capsa de música gegant que els actors i músics utilitzaran per animar el mercat i explicar històries a grans i petits. Hi haurà un segon passi a les 16 h.

El dia continuarà amb l’actuació musical de Noa Ashti, Elias Porter i David Font amb “Encantant Nadales”, a les 12 h, i acabarà amb un taller on es faran ninots i altres personatges de Nadal amb llaminadures.

Diumenge es començarà a les 10 h amb un altre taller on els infants aprendran a fer boles de Nadal. A les 12 h hi haurà el conta contes ‘L’Arbre dels desitjos’ i a les 16 h un últim taller de decoració nadalenca amb material reciclat. Les inscripcions per assistir als diferents tallers es podran realitzar directament a la fira.

La celebració de Santa Llúcia acabarà diumenge a les 17 h amb l’actuació musical de les reines del Swing, “The Swing Girls”.

Durant els dies de fira caldrà respectar les mesures sanitàries: ús obligatori de la mascareta per a totes les persones majors de 6 anys, presentar el certificat COVID per accedir al recinte per a majors de 16 anys, mantenir la distància de seguretat i seguir en tot moment les indicacions dels responsables de seguretat.