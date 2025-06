Arrenca la Festa del Poble d’Encamp

Cartell de la Festa del Poble 2025, obra de l’il·lustrador andorrà, Xavier Casal (Comú d’Encamp)

Tret de sortida, aquest divendres, per a la programació per a la Festa del Poble 2025, a Encamp. L’esdeveniment, que combina cultura, música, esport, gastronomia i activitats lúdiques per a petits i grans, s’iniciarà a la plaça dels Arínsols i es desenvoluparà fins al dilluns, 23 de juny als voltants del parc de l’Ossa.

Un dels punts forts de la programació de la Festa del Poble 2025 seran els concerts: Avui divendres, Encamp rebrà a ItaloBrothers, mentre que demà dissabte actuarà el tribut God Save The Queen i diumenge s’omplirà amb els Figa Flawas. L’objectiu, segons ha explicat Sergi Silva, membre de la comissió de festes d’Encamp, és oferir “diferents dècades musicals” per a les generacions que estan presents a la Festa del Poble.

Com a novetat, enguany es recuperen els fallaires, després de set anys, coincidint que Encamp és la parròquia amfitriona per a l’arribada de la flama del Canigó. A més, la Festa del Poble inclou noves iniciatives com la vermutada i l’arrossada popular que es farà després de la ballada de l’Encamp de Gresca, i l’espectacle de drons que tancarà la Festa de Poble durant la nit de la revetlla de Sant Joan.

El cartell de la Festa del Poble d’Encamp 2025, que plasma elements presents durant l’esdeveniment, ha estat una creació especial de l’il·lustrador andorrà Xavier Casal.





Un programa complet per a tothom

La festa arrenca avui divendres, 20 de juny, amb el tradicional torneig de pàdel a Prada de Moles i la sortida des de la plaça dels Arínsols de la cercavila del Mulla’t de Festa amb la Zebras Marching Band. El vespre sestarà protagonitzat per una gran nit musical a l’aparcament del Prat Gran: Police Line, Italobrothers, i discomòbils fins a la matinada.

El dissabte 21, la jornada combinarà esport, cultura i festa. A partir de les 11:00 hores, els més petits podran gaudir de jocs infantils i inflables al parc de l’Ossa mentre que a les 12:30 hi haurà l’Encamp de Gresca amb l’Esbart Sant Romà a la plaça dels Arínsols. Posteriorment, s’oferirà una vermutada i un taller d’iniciació al swing, així com una arrossada popular, a la qual no cal inscripció prèvia, i l’interparroquial. Per la tarda, se celebrarà la festa de l’escuma, l’espectacle infantil La Gran Aventura amb els Superherois, les havaneres amb el grup Les Anxovetes i vòlei platja 3X3 a la piscina de la Mola (per a participar-hi cal inscripció prèvia). A la nit, pujaran a l’escenari God Save The Queen i el grup de versions Da Igual Star Ways Vol II, seguit de la discomòbil amb DJ Toni Peret.

La festa es reprendrà el diumenge, 22 de juny, amb sardanes amb la Cobla Jovenívola, tallers per a la gent gran, el divertit i esperat Crash Car, a les 16 hores. Les inscripcions s’han de fer a les 15 hores del mateix dia i té un preu de 30€ per vehicle). A les 18 hores, s’iniciarà el FesTAPA i s’acabarà la jornada amb una nit plena de ritme a l’aparcament del prat Gran amb el grup de versions Old School, el concert de Figa Flawas, i les discomòbils amb DJ Moncho i DJ Mon.

Finalment, dilluns 23, hi haurà un concurs de botifarra a l’espai de la Gent Gran al Complex Esportiu, inflables i jocs tradicionals de gran format per a totes les edats i un campionat de vòlei platja de solter/es contra casats/des. A les 22:00 hores, serà el gran moment del retorn dels fallaires d’Encamp, de l’encesa de la foguera de Sant Joan i d’un espectacle de drons, mentre que el punt final de la Festa del Poble el donarà el concert de La Banda del Coche Rojo a la plaça dels Arínsols.