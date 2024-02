Arrenca la disbauxa a Encamp amb el Carnaval

Comú d’Encamp

A Encamp, el Carnaval és una de les festes més significades de l’any, en què la sàtira i la disbauxa protagonitzen la vida de la parròquia. El Carnaval encampadà, organitzat per la Comissió de Festes, és un dels més sorollosos del Principat i té la sàtira de l’actualitat com a protagonista central de la celebració. La tradicional penjada del rei Carnestoltes marca el to i els temes de la resta d’activitats i representacions que tenen lloc durant aquests dies.

Entre les fites que integren aquest Carnaval singular cal destacar el Judici dels contrabandistes, que es representa el diumenge de Carnaval des dels anys 50 del segle passat. El contrabandista és una figura tradicional, present arreu dels Pirineus, que ha propiciat un bon grapat de celebracions.

Un altre dels trets distintius del Carnaval d’Encamp és el Ball de l’Ossa, declarat patrimoni immaterial de la Humanitat per la UNESCO l’any 2022. El ball d’origen incert, que segons algunes fonts es perdria en l’edat mitjana, es representa amb continuïtat des de mitjan segle XX.

Per a tancar la festa, es fa la singular operació del rei Carnestoltes, a qui l’equip mèdic carnavalesc no aconsegueix reanimar, malgrat els seus esforços, i que acaba cremat.





