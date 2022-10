Arrenca la campanya ‘Em quedo amb l’Alt Urgell’

L’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell (AEAU) i el col·lectiu Menja’t l’Alt Urgell han engegat una campanya que té com a objectiu potenciar la comarca i donar valor a tot allò que s’hi pot trobar amb la promoció de la sostenibilitat i l’economia circular. Com a primera acció, ambdues entitats han impulsat la creació d’un mural de grans dimensions a Adrall, pintat per l’il·lustrador Valentí Gubianas.

La portaveu de Menja’t l’Alt Urgell, Marisol Salvadó, ha destacat que la proposta “Em quedo amb l’Alt Urgell” és un exemple de creació de sinergies. “Si treballem junts per a assolir uns objectius, som molt més forts”, ha manifestat. Per la seva banda, la vicepresidenta de l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell, Emma Sanvicens, ha explicat que la finalitat de la campanya serà mostrar les diferents eines i serveis dels quals es disposa, així com animar la gent a consumir productes locals. “Instem tothom a quedar-se amb l’Alt Urgell”, ha indicat.

Concurs a Instagram

La promoció “Em quedo a l’Alt Urgell” continua amb un concurs a Instagram, obert a la participació de tothom. Les persones que hi vulguin prendre part hauran d’atansar-se a Adrall i aturar-se a l’entrada nord del poble, a l’N-260, per a fer-se una foto amb el mural de fons. Les imatges caldrà penjar-les a Instagram amb el hashtag #emquedoalalturgell i etiquetant l’AEAU i Menja’t l’Alt Urgell. A finals del mes de novembre es farà el sorteig d’un lot de serveis i productes valorat en 300 euros.

Inauguració del Mural

La inauguració del mural s’ha fet oficialment aquest dimecres. Hi han assistit membres de les entitats promotores, així com la vicepresidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i alcaldessa de Ribera d’Urgellet, Josefina Lladós; el vicepresident de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del CCAU, Sergi Parramon; el director de l’IDAPA, Pere Porta; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, entre d’altres.