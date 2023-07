Arrenca el 39è Open Internacional d’Escacs d’Andorra

Cartell del 39è Open Internacional d’Escacs d’Andorra (FEVA)

La 39a edició de l’Open Internacional d’escacs d’Andorra ja és aquí. Se celebra des d’aquest dissabte 22 de juliol fins al diumenge dia 30, a l’hotel Panorama (Escaldes-Engordany). La primera jornada començarà demà dissabte, a les 10 hores, amb el registre a la sala de joc dels jugadors inscrits i a les 15.45 hores es durà a terme la cerimònia de benvinguda que donarà el tret de sortida a la primera ronda (16 hores).

El torneig es disputarà a ronda per dia a un ritme de 90 minuts més 30 segons d’increment fins a la jugada 40 i 30 minuts més a caiguda de bandera a les 16 hores, amb excepció de la darrera ronda que serà a les 9 hores.

Per a aquells que vulguin jugar a un ritme més ràpid, aquest diumenge 23, a les 10 hores, es farà el tradicional Gran Prix –a 15 minuts + 5 segons per jugada- a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella i, enguany, també se celebrarà a l’hotel Panorama un torneig nocturn amb motiu de la festa major d’Escaldes-Engordany, el dimarts 25 de juliol, a partir de les 22 hores, a un ritme de joc de 3 minuts més 2 segons d’increment per jugada.

L’Open repartirà un total de 10.500 euros en premis. El guanyador s’endurà 2.100 euros, 1.500 per al segon classificat i 1.000 per al tercer. També tenen dotació econòmica els classificats fins al 12è lloc de la general (de 800 a 100 euros), les tres primeres dones (amb 400, 300 i 150 euros), els tres primers veterans (amb 200, 150 i 100 euros), els dos millors jugadors de cada tram d’ELO (100 i 50 euros), millor local, millor jugador i jugadora sub18, millor sub14, sub12 i sub10.

Tota la informació sobre el torneig es pot trobar al web de l’Open mentre que la llista de participants i els resultats de cada ronda es pot consultar a Chess-Results.com.