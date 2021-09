Arrenca Appias, la nova plataforma compartida d’accions formatives no reglades a l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès. S’ha creat amb l’objectiu d’ampliar l’oferta formativa accessible a la ciutadania per pal·liar la dificultat de poder realitzar formació per manca de participants.

És una acció emmarcada dins dels Projectes Compartits de Reactivació Transformadora que neixen de l’estratègia d’agendes compartides de la Diputació de Lleida i que promouen la realització d’actuacions conjuntes entre les diferents administracions de la demarcació.

Aquesta setmana s’ha donat el tret de sortida a la nova eina digital Appias Formativa, que permetrà compartir l’oferta formativa no reglada de les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès i la Val d’Aran. S’ha creat a fi d’optimitzar recursos i ampliar les accions formatives que s’ofereixen a la ciutadania.

El funcionament àgil i intuïtiu de la plataforma facilita donar-se d’alta a les entitats que ofereixen formació no reglada. Amb la supervisió que farà el responsable de cada comarca, es validarà l’entitat, aquesta introduirà els camps de l’acció formativa que s’impartirà i els usuaris realitzaran la inscripció.

A més, aquesta plataforma digital servirà per articular i gestionar una base de dades de recursos formatius compartits i, al mateix temps, els Centres Formadors podran difondre les seves ofertes formatives i arribar a més població activa de la regió de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès. D’aquesta manera, serà més fàcil poder implementar aquells cursos que sovint no es podien acabar realitzant per manca de persones interessades.

Està previst que el proper mes d’octubre, aquestes comarques impulsin de forma coordinada i amb suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, una acció formativa anomenada Mentoria de negocis digitals dirigida al teixit productiu de les seves comarques, impartida per l’Agència Dicrea’t. Té el propòsit de poder acompanyar les empreses d’una manera personalitzada en la creació o millora del seu negoci digital i afavorir l’intercanvi de coneixements entre els participants.

Aquest projecte és una iniciativa impulsada pels consells comarcals en el marc de l’execució dels Plans de reactivació socioeconòmica en l’àmbit de l’ocupació finançats pel SOC i amb el suport de la coordinació de l’Oficina Tècnica per la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu, l’Aran i el Solsonès. El seu objectiu és promocionar formacions no reglades destinades a persones aturades, com a eina per facilitar l’accessibilitat al treball i per a persones emprenedores i treballadores encaminades a millorar el seu rendiment.