Arrenca a Catalunya la temporada de pesca de la truita als rius de baixa muntanya

Una dona pescant en un riu de baixa muntanya (Govern.cat)

Aquest dissabte, 16 de març, s’inicia el període hàbil de pesca de la truita comuna a Catalunya a les aigües de baixa muntanya. La temporada finalitzarà el 25 d’agost per la pesca extractiva i el 20 d’octubre en la modalitat sense mort, és a dir, que es retorna l’animal pescat a l’aigua amb el mínim dany possible.

Les aigües continentals es divideixen en dos grans grups; les aigües de ciprínids, on habiten principalment peixos de la família dels ciprínids, i les aigües de salmònids, on predomina principalment la truita comuna (Salmo trutta). Dins les aigües de salmònids, hi ha aigües d’alta muntanya i de baixa muntanya, que tenen una regulació diferent quant a períodes hàbils.

Enguany, en pesca extractiva s’autoritza un màxim diari de tres truites de més de 22 cm a tot Catalunya, excepte en les zones de reserva genètica on el màxim serà de dues, amb la mateixa mida mínima.

Es permetrà la captura de fins a 5 kg d’espècies eurihalines a la zona de pesca que va des de la desembocadura de l’Ebre fins a Tortosa, i es fixa en 42 cm la mida del llobarro (Dicentrarchus labrax), en 30 cm la de l’orada (Sparus aurata) i en 16 cm la de qualsevol espècie de llisa, per tal d’homogeneïtzar les mides amb les establertes a la normativa de pesca marítima que regula aquestes espècies que habitualment viuen al mar, però que entren a les aigües salobroses de les desembocadures dels rius.





Classificació de les espècies

L’anguila (Anguilla anguilla), l’agulleta de riu (Syngnathus abaster), el gobi tacat (Pomatoschistus microps) i el jovell (Atherina boyeri) passen a ser espècies no pescables. L’anguila (Anguilla anguilla) només es pescarà amb finalitats comercials en el marc de les llicències de pesca professional.





Espècies introduïdes

Totes les espècies exòtiques tenen, en cas de captura accidental, el mateix tractament que les espècies exòtiques invasores catalogades. Això vol dir que s’han de sacrificar en el moment de la captura i no poden ser tornades a l’aigua.





Hams i estris de pesca

En totes les zones de pesca controlada en aigües de salmònids, zones de pesca controlada intensiva i zones de pesca lliure sense mort s’autoritzen únicament els hams sense arponet o amb arponet completament aixafat.