Arnau Orobitg i Mandarine guanyen el 19è concurs internacional d’escultures monumentals sobre neu al Pas

L’escultura de neu guanyadora de l’edició 2023 al Pas (Comú d’Encamp)

La 19a edició del concurs internacional d’escultures monumentals sobre neu al Pas de la Casa ha finalitzat aquest migdia de diumenge amb l’entrega de premis a la plaça de l’Església, on el Comú d’Encamp ha guardonat a Arnau Orobitg i Mandarine com a guanyadors de la categoria professional, amb l’escultura ‘Amor Sàfic’.

Des de divendres, 17 equips internacionals i del país han esculpit diferents escultures de neu sota la temàtica ‘Les grans dones de la història i les seves aportacions’. El resultat han estat grans obres d’art efímera. Des de deesses, suposades bruixes, guerreres o situacions quotidianes, com el part matern, a personatges clau com Frida Kalo, entre d’altres.

Seguint amb els premis, en la categoria estudiant, les guanyadores han estat Andrea Cucala i Anna Sella. Les mencions d’excel·lència d’Andorra (atorgada pel comú) i del públic (atorgada pel vot popular dels visitants) han estat per a Kim Jurek i Erik Schmitz i Jaume Abad i Zaira Valera, respectivament.

L’entrega de premis ha comptat amb la cònsol major, Laura Mas, el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, i els consellers comunal Xavier Fernàndez, Andreu Riba i Enric Riba.

La cònsol major ha destacat que aquest any hi hagut “rècord de participants consolidats. Dels 17 equips presentats, alguns repeteixen any rere any perquè troben que aquesta trobada és molt important per a exposar el seu art i les seves escultures”. A més, “celebrem que la participació sigui d’Andorra i també internacional”. Enguany s’ha comptat amb artistes del país, de Catalunya, d’Espanya i de França.

Pel que fa a la temàtica d’aquesta edició, Mas ha assegurat que des del comú “vam trobar convenient que es parlés de les dones, del que han significat per al món i de totes les seves aportacions. I la veritat és que els artistes han fet reflexions molt profundes sobre la temàtica i les han sabut traslladar a les escultures”. Per tot, “animem als visitants a venir a la plaça i gaudir de l’espai d’exposició a l’aire lliure en el qual s’ha convertit”.

Per la seva part, el guanyador de la categoria professional, Arnau Orobitg, ha assegurat que estan “molt contents” del resultat. “Des que vam fer la maqueta fins al projecte final hem estat molt animats, la proposta ens engrescava molt”. Pel que a fa l’obra esculpida, ‘Amor Sàfic’, representa una deessa grega i segons ha remarcat Orobitg, “el que hem fet ha estat fusionar dos casos censurats en un sol cos, i d’aquí ha sorgit el centaure”.

Finalment, Mas ha remarcat que entre els equips participants “aquest any hem tingut una escultura feta pels nens de l’Àrea i del Llaç d’Animació del Pas de la Casa. D’aquesta manera, incentivem la cultura d’esculpir sobre neu des de petits”. L’escultura que han elaborat els diferents infants del grup ha estat un podi.

De cara a l’edició de l’any que ve, la cònsol ha remarcat que “la idea és anar creixent. De fet, és possible que replantegem la part dels premis, perquè sap greu que marxi tanta gent sense reconeixement després de veure el gran treball que han fet durant tres dies”.





Classificació de la categoria professional:

Primer premi: Arnau Orobitg i Mandarine, amb ‘Amor Sàfic’.

Segon premi: Ondina Oliva i Aaron Pérez, amb ‘Mileva Maric’.

Tercer premi: Alba Pawlowsky i Alex Franquesa, amb ‘Espiral de somnis’.

Els premis per a la categoria professional són de 1.000 €, 700 € i 500 €, respectivament.





Classificació de la categoria estudiants:

Primer premi: Andrea Cucala i Anna Sella, amb ‘La Dona’.

Segon premi: Lara Victory i Violeta Vigna, amb ‘El Silenci’.

Tercer premi: Albert Marcet i Anna Puerto, amb ‘Lucy’.

Els premis per a la categoria estudiants són de 500 €, 250 € i 100 €, respectivament.





Tots els participants de la categoria professional:

Alba Sarle i Thoma Blanchet, amb Plangon

Emma Regada i Núria Carreras, amb Tot@s som Frida

Eulàlia Sellarès i Meritxell Cebrià, amb ‘Les dones en els naixements i les cures. La importància d’aquesta tasca a nivell històric i a nivell internacional”

Iñaki Ulabarri i David Correa, amb ‘Traición

Jordi Claramunt i Jose Dagoberto, amb ‘Vitruvian Woman’

Marc Sala i Andreu Elias, amb ‘XX Nettie Stevens XY’

Arnau Orobitg i Mandarine, amb ‘Amor Sàfic’

Ondina Oliva i Aaron Pérez, amb ‘Mileva Maric’

Alba Pawlowsky i Alex Franquesa, amb ‘Espiral de somnis’

Kim Jurek i Erik Schmitz, amb ‘L’atrevida’

Jaume Abad i Zaira Valera, amb ‘Bruixes?’





Tots els participants en la categoria estudiants:

Carla Puigderrajols i Maria Moreno, amb ‘La gran aportadora’

Bruna Soler i Sufei Ke, amb ‘Dona arbre’

Andrea Cucala i Anna Sella, amb ‘La Dona’.

Lara Victory i Violeta Vigna, amb ‘El Silenci’.

Albert Marcet i Anna Puerto, amb ‘Lucy’.