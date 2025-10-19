Arnau Obiols publica el nou disc “Ocelltambor”

Arnau Obiols ja té a punt un nou disc: ‘Ocelltambor’. El treball del músic urgellenc sortirà a la venda la setmana entrant, el dia 24 d’octubre, i ell mateix l’ha definit com “una obra lluminosa, plena de poesia i humanitat”. El seu anterior disc, ‘Mont cau’, va ser reconegut amb el Premi Enderrock 2023 de la crítica al Millor Disc de Folk i inclòs al Top 10 dels World Music Charts Europe. Després d’aquell èxit, ara, Arnau Obiols convida l’oient a “un viatge sonor que celebra el dret i la sort de viure”.
Així, “Ocelltambor’ es presenta com “una floració sonora, un acte d’amor i esperança nascut de l’escolta atenta del món i de la fascinació per tot allò que ens envolta”. Obiols explica que “entre la llum i l’ombra, la vida i la mort, el disc esdevé un espai de calma i bellesa, on cada so convida a reconnectar amb l’essencial”.
L’enregistrament del disc, publicat pel segell Microscopi, ha comptat amb la participació dels músics ‘Pepino’ Pascual, Santi Careta i Alba Careta.
Arnau Obiols Campi, nascut a la Seu d’Urgell l’any 1985, és músic, compositor i creador multidisciplinari. Amb una trajectòria que travessa el jazz, el folk i la creació sonora més lliure, ha sabut construir un llenguatge propi, arrelat i alhora universal. Ha participat en projectes com Joana Gomila Folk Souvenir, El Pont d’Arcalís, Rufaca Folk Jazz Orchestra, Free Art Ensemble o David Mengual Resolut Trio. A més a més, ha fet col·laboracions amb artistes com Perejaume, Comediants o Kepa Junkera.