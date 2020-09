Aquesta és el primer títol espanyol a la història de la Federació de Ciclisme. A Ontívar s’ha disputat l’espanyol de descens. Graslub ha guanyat la categoria cadet amb un temps de 2 minuts i 59 segons per cobrir el recorregut d’un quilòmetre i mig amb un desnivell mitjà del 18 per cent. El “descender” de només 15 anys, ha fet el 29è temps absolut entre els 136 riders que hi han participat. La següent cita per a Arnau Graslub serà el Campionat de Catalunya el 4 d’octubre a la Garriga.