Arinsal acollirà aquest estiu els Campionats del Món Juvenils d’Skyrunning 2022

La International Skyrunning Federation (ISF) ha anunciat les dates i l’escenari del Campionat del Món de Skyrunning Juvenil del 2022: tindrà lloc del 22 al 24 de juliol a la Arinsal, com ja és habitual i l’escenari de competició seran precisament el Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa i l’estació de Vallnord – Pal Arinsal. Una setmana més tard, en aquest mateix entorn es disputarà el tradicional esdeveniment d’estiu de l’estació, la Copa del Món Merrell Skyrace Comapedrosa, amb les seves tres distàncies de 18 km, 24 km i 50 km.

Serà la segona vegada que els campionats se celebraran a Andorra després de l’exitosa edició del 2017 i, en aquesta ocasió, estarà també oberta a joves de 15 anys. Les futures estrelles de l’skyrunning lluitaran pels títols VERTICAL i SKY juntament amb un títol COMBINAT que contempla la suma de les dues disciplines. Hi haurà en joc un total de 57 medalles, distribuïdes en tres categories d’edat: Juvenil A (15-17), Juvenil B (18-20) i Sub23 (21-23) i es lliuraran medalles individuals als guanyadors de cada cursa.

La disciplina VERTICAL constarà d’un recorregut de 3,5 km i 1.000 m+ de desnivell, sortint d’Arinsal i ascendint fins als a 2.570 m de l’Alt de la Capa.

I la SKY es realitzarà sobre un traçat especialment dissenyat per complir els paràmetres de la categoria Juvenil: 18 km amb 1.500 m+ per a les categories B i U23; i 14 km amb 1.400 m+ per al benjamí de 15-17 anys categoria A. Passaran pel Pic de les Fonts, de 2.748 m.

En la seva 6a edició, ajornada del 2020 i celebrada aquest 2021 a Gran Sasso (Itàlia), va comptar amb la participació de 19 nacions, malgrat les restriccions de viatge derivades de la pandèmia. Espanya, Noruega i Itàlia van encapçalar el rànquing de països.

Els Campionats del Món Juvenils d’Skyrunning, que se celebren anualment des del 2016, tenen l’objectiu de desenvolupar i promoure els i les esportistes del futur. En aquesta ocasió se celebraran en col·laboració amb la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) – representant d’Andorra a la ISF –, Vallnord – Pal Arinsal i Ocisport.

Un circuit de Copa del Món tant d’hivern com d’estiu

El circuit de la Skyrace Comapedrosa és un dels més exigents de tot l’esdeveniment. Però també és un circuit vàlid per la temporada d’hivern. Així doncs, el proper 14 i 16 de gener del 2022, Arinsal tornarà a acollir la Copa del Món d’Esquí de Muntanya Comapedrosa Andorra. El circuit de la prova Individual és molt similar al de la Skyrace Comapedrosa; dues proves que busquen arribar al cim més alt d’Andorra.

Vallnord – Pal Arinsal aposta fermament per esdeveniment durant tot l’any i circuits que puguin realitzar-se en qualsevol època. Aquest és un exemple d’esdeveniment que permet reafirmar l’estratègia d’obertura durant tots els dies de l’any.