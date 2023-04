Ariel Rot, un “Tequila” de 63 anys

Ariel Rot – Hace calor

Un 19 d’abril de 1960 naixia Ariel Rot (de nom real Ariel Rotenberg), a Buenos Aires (Argentina). Ara ha fet doncs 63 anys. Al 1976 va arribar a Espanya on va ser membre, entre 1977 i 1983, de la banda de rock Tequila, en qualitat de guitarrista i compositor, a qui va reflotar, en companyia d’Alejo Stivel, el 2008. Del 1990 al 1996 va militar a Los Rodríguez, juntament amb Andrés Calamaro, l’exTequila Julián Infante i Germán Vilella.

És un dels pilars essencials sobre els quals se sustenta el rock espanyol, definit per Diego A. Manrique com el músic que va escriure el llibre del rock and roll a Espanya. En solitari ha publicat “Debajo del puente” (1984), Vértigo (1985), Hablando solo (1997), Cenizas en el aire (2000), En vivo mucho mejor” (2001), “Lo siento, Frank” (2003), “Acústico” (2003), “Ahora piden tu cabeza” (2005), “Dúos, tríos y otras perversiones” (2007), l’antologia repassant els seus trenta anys d’activitat musical “Etiqueta negra” (2007), “Solo Rot” (2010), “La huesuda” (2013).

Font: EfeEme.com