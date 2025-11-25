AR+I presenta un nou projecte: Seguiment d’Amfibis Comuns d’Andorra (SACA)

La investigadora de l’àrea de ciències biològiques d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Meritxell Dalmau, ha presentat aquest dilluns un nou projecte anomenat Seguiment d’Amfibis Comuns d’Andorra (SACA). Es tracta d’un programa de monitoratge que consisteix, a partir de la participació ciutadana, en l’obtenció de dades que siguin representatives de les sis espècies d’amfibis que hi ha al país: la granota roja (Rana temporaria), el gripau comú (Bufo spinosus), el tòtil (Alytes obstetricans), els tritons palmat i pirinenc (Lissotriton helvetivus i Calotriton asper) i la salamandra (Salamandra salamandra). L’objectiu del projecte és monitoritzar aquests grups de vertebrats a mig i llarg termini per a poder estimar les seves tendències poblacionals.
“Estudiar les tendències ens servirà per a observar si cal algun tipus de mesures de gestió i de polítiques de protecció o conservació d’algunes espècies”, ha explicat Dalmau, qui ha afegit que, a Andorra, “ens hem trobat amb un buit de dades molt gran sobre aquest grup d’animals i creiem que és molt important començar a recopilar-les, més enllà dels límits dels parcs naturals, perquè els amfibis formen part del grup de vertebrats més amenaçat del món”.
L’acte, celebrat al Centre Cultural la Llacuna d’Andorra la Vella i que ha comptat amb les intervencions del tècnic en medi aquàtic de Medi Ambient i Sostenibilitat de Govern, Alain Grioche; l’assessor extern del Parc Natural del Comapedrosa, Jordi Nicolau; la tècnica de la Societat Catalana d’Herpetologia i coordinadora del SACC, Júlia Valera; i la tècnica de l’empresa Ambiotec M&S SLU, Inés Bullich, ha servit per a elevar una crida a la societat perquè es facin voluntaris del projecte.
“És fonamental que les persones interessades o motivades en aquestes espècies s’animin a fer-se observadors i aportin el seu granet de sorra per a contribuir a la preservació dels amfibis al Principat”, ha reblat Dalmau.
El SACA adapta la metodologia desenvolupada per la Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) en el marc del Seguiment d’Amfibis Comuns de Catalunya (SACC), que es va instaurar al país veí al 2023. “Des de Catalunya, l’interès que tenim és calcular la tendència poblacional d’amfibis en general, hi ha poblacions que només es representen al Pirineu, per tant, afegir punts de mostreig en aquesta zona ens servirà per a enriquir les nostres bases de dades”, ha explicat Júlia Valera. La coordinadora del projecte a Catalunya ha afegit que com més punts de mostreig i més persones implicades, “més robustes són les tendències que puguem calcular”.
Andorra i Catalunya compartiran dades i mantindran obertes les vies de col·laboració i de comunicació per a complementar amb una base científica sòlida un mostreig representatiu d’aquestes espècies herpetològiques al Pirineu.