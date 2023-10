AR+I presenta quatre podcasts de natura sonora sobre ecosistemes de muntanya

Presentació de les rutes sonores de la Ruta Inclusiva Natura Sonora -RINS- (AR+I)

Andorra Recerca Innovació (AR+I), conjuntament amb una entitat de Barcelona, Sound Earth Legacy i una altra de Menorca, Es far Cultural, han presentat aquest cap de setmana, en el marc dels actes de celebració del tercer aniversari de la declaració d’Ordino com a Reserva de la Biosfera, les rutes sonores que són fruit del microprojecte anomenat Ruta Inclusiva Natura Sonora (RINS).

RINS, que compta amb el suport de la convocatòria de microprojectes de cooperació transfronterera dels Pirineus, és un treball de laboratoris de codisseny i coreació de rutes de patrimoni sonor de muntanya en format digital, accessibles i inclusives per a tot tipus d’usuaris. Cadascuna de les tres entitats que formen part del consorci ha elaborat quatre podcasts que estan, des d’aquest dissabte, disponibles de manera gratuïta per a qualsevol persona interessada.

La tècnica d’AR+I, Montse Brugulat, ha presentat els resultats del projecte i ha explicat que “permeten un viatge immersiu a cada hàbitat a través dels paisatges sonors i la locució, de manera inclusiva, ja que els podcasts responen al concepte de disseny universal, per la seva accessibilitat a través del so binaural, com una experiència a mode de 3D auditiu, que capacita les persones a gaudir d’un viatge sensorial en entorns de natura i apropar-les a certes tradicions a través de l’experiència sensorial”. Els podcasts, ha afegit Brugulat, serviran per a “divulgar les principals característiques d’un hàbitat/ecosistema, en termes d’elements estructuradors i espècies més emblemàtiques, així com la influència de l’acció antròpica al llarg dels temps que l’ha configurat fins a l’actualitat”.

En el cas andorrà, per a la creació dels quatre podcasts, durant el març passat es va organitzar un seminari de cocreació a la Casa de la Muntanya d’Ordino, que va comptar amb un equip multidisciplinari d’experts: biòlegs, enginyers forestals, ecòlegs, geòlegs, historiadors, especialistes en bioacústica i guionistes de documentals de natura. Durant tres dies, cadascun d’ells va presentar a la resta de participants els coneixements més rellevants i d’interès de cada ecosistema, des del punt de vista ecològic, sociocultural i sonor.

El guitarrista, compositor i productor, Lluís Casahuga, ha creat i produït els podcasts, l’investigador d’AR+I i escriptor, Albert Villaró, ha elaborat els textos, el poeta i pastor, Arnau Orobitg, els ha locutat i l’expert en disseny universal, Xavier Mandicó, ha fet l’assessorament en inclusió. El resultat són quatre podcasts d’uns cinc minuts cadascun anomenats ‘Vida entre rocs’, sobre l’ecosistema de les roques, tarteres i rupícola; ‘la crida del bosc’, ‘la cançó de l’aigua’ i ‘Cortons i rebaixants: el món de les pastures’.

De la seva banda, Sound Earth Legacy i Es Far Cultural també han presentat els seus treballs. Els barcelonins, sobre l’espai del parc natural de Collserola i els menorquins, quatre rutes sonores amb la particularitat de la costa i el mar, a l’Albufera des Grau, Barranc d’Algendar, Cap de Cavalleria i el camp.

Tots els podcasts es poden escoltar a algunes de les plataformes habituals i a través de la web d’Andorra Recerca Innovació, www.ari.ad.