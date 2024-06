AR+I presenta l’Inventari Forestal Nacional, una eina “cabdal” per a la gestió dels boscos andorrans

Presentació dels resultats i eines de l’Inventari Forestal Nacional (AR+I)

Investigadors de l’eix sostenibilitat d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), en col·laboració amb representants del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i el suport de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, han presentat aquest dimarts, a la sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria, els resultats i eines de l’Inventari Forestal Nacional, “que permet disposar de dades bàsiques dels boscos andorrans extretes amb metodologia estàndard comparable a la d’altres països europeus”, segons ha explicat a l’inici de la presentació la gerenta d’AR+I, Vanesa Arroyo.

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha destacat la importància de poder tenir acabat el primer Inventari Forestal Nacional que ajuda a tenir una millor caracterització dels boscos, així com també saber amb exactitud la capacitat d’absorció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. “Tornem a demostrar que Andorra vol ser capdavantera en la rigorositat i transparència en relació a la informació vinculada amb l’acció climàtica”, ha dit Forné, per a afegir que “gràcies a l’estudi -que ha estat finançat en part pel Govern-, s’ha constatat que els boscos d’Andorra tenen capacitat per a absorbir prop del 40% de les emissions que emet el país”.

Des d’Andorra Recerca i Innovació, tant la responsable del projecte, Marta Domènech, com el coordinador de l’eix de Sostenibilitat, Oriol Travesset, han ressaltat la importància per al país de tenir la seva superfície forestal inventariada. “El primer Inventari Nacional Forestal aporta informació i eines cabdals als comuns i a Govern per a dirigir estudis i dur a terme propostes de dinamització forestal, conservació de la biodiversitat, gestió del risc i impuls de la bioeconomia. Des d’AR+I entenem aquest inventari com el punt de partida per a avançar cap a un nou model de gestió forestal”, ha valorat Domènech.

La investigadora del CTFC, Míriam Piqué, ha contextualitzat els usos dels inventaris nacionals i la importància de l’aplicació de metodologies estàndards per a poder-los comparar mentre se’n fa el seguiment. A Andorra s’han inventariat 194 parcel·les forestals distribuïdes de forma regular que representen tota superfície arbrada del país i formen la xarxa de seguiment permanent de l’evolució de la coberta forestal.

Travesset ha valorat que, per a Andorra Recerca i Innovació, l’inventari “representa el paquet de dades essencial per a impulsar i seguir la recerca en boscos al país i servir les polítiques públiques forestals”. AR+I treballa actualment en diversos projectes transfronterers sobre gestió forestal.