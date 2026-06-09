AR+I inicia el treball de camp de la 8a onada de l’enquesta de coneixements i usos lingüístics

El grup de sociologia d’Andorra Recerca i Innovació (ARI+I) ha començat, aquest dimarts, el treball de camp per a recollir les dades que permetran elaborar l’informe de l’enquesta de Coneixements i usos lingüístics 2026. Aquest baròmetre es fa a Andorra cada quatre anys des de l’any 1995 (l’AR+I se n’ocupa des de l’any 2009 per encàrrec del Departament de Política Lingüística del Govern). És, per tant, un dels mostrejos més antics realitzats al Principat i permet exposar la fotografia de la situació actual i l’evolució cada quatre anys de l’ús del català i de la resta de llengües presents al Principat que, enguany, arriba a la 8a onada. L’inici de l’enquesta aquesta setmana representa l’inici de les trucades telefòniques als ciutadans.
L’univers és tota la població d’Andorra major de 15 anys amb telèfon fix o que tingui un telèfon mòbil (es recolliran les respostes d’unes 800 enquestes telefòniques) i el treball de camp es preveu que es pugui allargar unes tres setmanes. Un cop fetes les enquestes, entre el juliol i el setembre s’analitzaran les dades i es farà la redacció de l’informe, que es preveu presentar entre els mesos de novembre i desembre d’enguany.
L’enquesta té per objectiu conèixer els usos lingüístics en les relacions interpersonals a Andorra en els diversos àmbits (família, amics, feina, entitats públiques i món socioeconòmic), conèixer i quantificar les llengües maternes de la població i les llengües d’identificació (llengua pròpia) i determinar el nivell de coneixement del català i d’altres llengües presents al país (castellà, francès, portuguès, anglès i altres). Així, el baròmetre incorpora preguntes comparables a les altres enquestes fetes als territoris de parla catalana.
Per a qualsevol dubte amb relació a les enquestes telefòniques, des d’AR+I es posa a disposició de l’usuari un apartat de preguntes freqüents. En aquest apartat es poden consultar aspectes com: què és una enquesta, quin mecanisme s’empra per a determinar a quins números de telèfon es truca o com queda garantit l’anonimat de les persones que responen els qüestionaris i què es fa amb les dades recollides.