AR+I fa públic amb llicència oberta d’ús el Model Nacional de Mobilitat

Andorra Recerca Innovació (AR+I) fa públic el Model Nacional de Mobilitat que ha adoptat Govern per a utilitzar-lo com a eina de referència en l’estudi d’estratègies a l’entorn de la mobilitat del país. El Model ha estat construït amb l’eina Aimsun Next, que permet realitzar simulacions de trànsit tant a escala macroscòpica com microscòpica de la xarxa vial del Principat d’Andorra. El model ha estat publicat sota llicència Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International, així com tota la seva documentació, estan disponibles a ari.ad.
Així doncs, arran del conveni signat entre l’OECC i AR+I, el Govern reconeix el Model Nacional de Mobilitat desenvolupat per AR+I com a font de referència oficial en matèria de mobilitat a escala país i inclou l’obligatorietat d’utilitzar-lo per a dur a terme els diferents estudis que sorgeixin en el marc de la convocatòria del concurs públic per a contractar l’assistència tècnica en matèria de trànsit i mobilitat. Amb la finalitat que les empreses licitadores puguin conèixer amb major detall l’estat actual del model, el Govern, conjuntament amb AR+I, van organitzar a mitjan de setembre una jornada de portes obertes durant la qual es va facilitar tota la informació i les explicacions tècniques requerides.
Disposar d’aquesta eina d’anàlisi a escala nacional i pública millora la transparència i permet informar la presa de decisions dels tècnics i càrrecs polítics ajudant-los a actuar guiant-se per l’interès comú i l’ús just dels recursos. El model de mobilitat aporta els resultats necessaris per a la realització d’anàlisi cost-benefici, els quals permeten prioritzar aquelles inversions que tenen un major valor afegit per a la societat. A més, té el gran avantatge de no impactar la mobilitat quotidiana dels ciutadans en les fases de proves, a l’hora que significa una inversió mínima respecte qualsevol actuació física provisional sobre el terreny.