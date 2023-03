AR+I estrena la millor eina per a seguir la nit electoral de diumenge

AR+I ha creat una web per a seguir al moment els resultats de les eleccions generals 2023 (AR+I)

Andorra Recerca Innovació (AR+I) ha creat i programat la pàgina web eg2023.ari.ad per a fer un seguiment en temps real i de manera molt gràfica l’escrutini durant la nit electoral del diumenge, dia 2 d’abril.

Fins aquests comicis, www.eleccions.ad ha estat l’única plataforma des d’on es podien consultar els resultats bruts dels vots obtinguts per cada candidatura, sense oferir cap altra opció. Des d’aquest diumenge, tan bon punt tanquin els col·legis electorals (19h), eg2023.ari.ad difondrà dades i anàlisis que no s’han ofert mai abans al país.

La web difondrà la projecció dels escons obtinguts per cada coalició i per cada partit, així com el nom i la foto dels consellers que en aquell moment obtindrien representació parlamentària. Permetrà fer un seguiment detallat de l’escrutini, fent èmfasi en hipotètics ‘punts calents’ de l’elecció en cada moment, com per exemple, el cas que hi hagués una distància mínima entre partits en una parròquia.

Una altra de les possibilitats que oferirà la web serà comparar els suports rebuts pels partits amb més possibilitats de formar govern, així com permetre l’usuari mesurar la força que sumin coalicions diferents.

Finalment, també es permetrà comparar els resultats de la nit electoral amb els dels darrers comicis; analitzar l’abstenció dels vots blancs i els vots nuls i un darrer apartat que farà un seguiment en temps real de les possibilitats dels partits nous d’obtenir representació al Consell General.

Aquesta eina de seguiment dels resultats de la nit electoral, que ha estat dissenyada i configurada per Andorra Recerca Innovació, ha partit d’un model teòric testejat amb més de 60.000 simulacions i es complementa amb bases de dades i altres eines d’anàlisi que estaran disponibles des d’aquest mateix dissabte a www.ari.ad/projectes/eg2023