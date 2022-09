AR+I documenta 3.055 fenòmens relacionats amb riscos naturals ocorreguts a Andorra des del 1935

Investigadors de l’Eix Muntanya d’Andorra Recerca i Innovació han aprofitat l’agost per a finalitzar el buidatge de diaris fet a la Biblioteca Nacional d’Andorra, ara situada a l’antic Hotel Rosaleda d’Encamp. Aquest buidatge s’ha efectuat per tal d’actualitzar la seva base de dades de riscos naturals d’Andorra, on es registren fenòmens, situacions de risc, treballs de prevenció, accidents causats per algun fenomen natural i simulacres que realitzen diferents cossos d’emergència per a preparar-se davant de qualsevol risc.

En aquesta base de dades s’han utilitzat diferents fonts d’informació: informes del Cos de Bombers d’Andorra des del 1975, informes de la Policia d’Andorra, de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya -sobretot en el tema de terratrèmols amb epicentre a Andorra- i, finalment, també s’han recollit les notícies publicades a la premsa escrita del país. En aquest darrer apartat dedicat als diaris, s’han buidat totes les notícies relacionades amb riscos naturals des del 1935 de dotze publicacions escrites diferents.

Alguns exemples que es poden trobar són els aiguats del 1982, nevades importants com la del pont de la Puríssima del 1990 quan centenars de turistes i residents van quedar atrapats als seus vehicles, l’allau d’Arinsal del 1996, incendis forestals que hi ha hagut al llarg de la història, onades de fred com la del 2001 o la del 2012, altres aiguats com el del 2015 on va quedar afectat el subministrament d’aigua d’Escaldes-Engordany, els diferents despreniments i els treballs de prevenció de la zona de la Solana, pedregades que han afectat a les collites de tabac o l’esllavissada de la Portalada del 2017.

També es registren els accidents causats per fenòmens naturals, com per exemple accidents de circulació causats pel temporal i la poca visibilitat o relliscades per alguna placa de gel. Es recullen també els avisos de risc d’incendi, de risc de despreniment o el nivell del risc d’allau i estudis o treballs de prevenció que es fan, com la col·locació de xarxes per a evitar despreniments, construcció de túnels paraallaus i, fins i tot, el tancament del Coll d’Ordino durant l’hivern a causa de la neu i el gel acumulat.

Actualment a la base de dades hi ha 3.055 fenòmens registrats amb 5.265 entrades, que formen una línia temporal des de la primera entrada el 1935 fins a final del 2019. Des d’Andorra Recerca + Innovació se seguirà treballant aquesta important base de dades de riscos naturals d’Andorra per registrar totes les dades fins a l’actualitat.