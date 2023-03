Aquests són els aliments antiinflamatoris que poden millorar la teva alimentació i la teva salut

Una parada d’aliments saludables (Pexels)

Mai ens cansarem de recordar la importància que té l’alimentació en la nostra salut. Seguir unes pautes saludables és fonamental per a disminuir i prevenir els símptomes provocats per processos inflamatoris. Poden ser derivats d’una lesió muscular (inflamació localitzada), resultat d’una síndrome metabòlica o per inflamacions cròniques, presents en persones que pateixen, per exemple, artritis. En aquest post d’avui parlem d’aliments antiinflamatoris.

Aliments perjudicials

La Clínica Cres ens adverteix d’alguns aliments que no estarien en una dieta antiinflamatòria.





Greixos saturats i greixos trans

On són presents aquests greixos? Segons la Clínica Cres, els trobem en els productes ultraprocessats i fregits, en salses i condiments, en productes lactis grassos com la nata i la mantega, però també en talls grassos de carns (xai, porc, vedella). Si consumim aquests aliments de manera habitual, estaríem afavorint la inflamació en l’organisme i augmentant les probabilitats de patir malalties com la diabetis o l’obesitat. I sense parlar de l’impacte negatiu que tenen en la nostra salut cutània, afavorint l’aparició de grans i barbs, etc.





Sucres afegits

Els sucres afegits consumits en excés augmenten la inflamació i fins i tot modifiquen les respostes normals de l’organisme al processament dels nutrients i dels gens. Quin és el resultat? Poden aparèixer signes i marcadors de risc a l’hora de patir malalties vinculades amb la inflamació. On trobem aquests perjudicials sucres afegits? En els refrescos, les begudes energètiques o els sucs comercials, també en les galetes i brioixos empaquetats, en els pastissos i productes dolços. Però també en productes que, a simple vista, ens poden semblar molt sans: com els cereals per a l’esmorzar o iogurts que no siguin naturals.





Els aliats per a la teva salut: aliments antiinflamatoris

Hem començat amb els aliments poc recomanables i passem ara als aliments antiinflamatoris, que ens poden ajudar en el repte de protegir-nos de la inflamació i de minimitzar els símptomes de les malalties.





Els espinacs i el bròquil, a destacar

No és cap sorpresa incloure els aliments d’origen vegetal en la llista dels ideals per a combatre la inflamació, gràcies a la presència de vitamines A, C, i E, polifenols (amb un gran poder antioxidant), i alguns minerals com el Zinc i el Seleni. La família de les cols (amb el kale o el bròquil) són benvingudes en aquest repte, com també ho és la remolatxa, el tomàquet, o la ceba. Per exemple, el bròquil, amb la molècula sulfurada, alleuja el dolor de les articulacions. Prova incloure’l en la teva dieta, en la versió que més et vingui de gust.

Entre les verdures, destaquem els espinacs. L’aliat de Popeye és una font saludable de vitalitat, gràcies al seu poder antioxidant i a la seva habilitat per a combatre l’impacte dels radicals lliures en el nostre organisme. I el que tenen de bo els espinacs és la seva versatilitat en la cuina, ja saps, podem extreure els seus beneficis de diverses maneres.

També són interessants en les dietes amb aliments antiinflamatoris les mongetes vermelles, ja que contraresten els nivells de proteïna C reactiva, reforçant el sistema immunitari, gràcies a la combinació de ferro, magnesi, potassi, àcid fòlic i proteïnes.





Fruits vermells

La pinya, el kiwi i el raïm són ideals per a prevenir la inflamació, com els fruits vermells (maduixes, gerds, nabius i les mores), gràcies a les seves dosis d’antocianines.





Peixos blaus

Continuem aquesta entrada sobre aliments antiinflamatoris amb els aliments rics en greixos sans, les anomenades poliinsaturades. En concret parlem les del tipus Omega-3 (ω-3), que ajuda a cuidar el metabolisme de la inflamació. En quins peixos trobem l’omega 3? En el salmó, la tonyina o la truita de riu, però també en la sardina, l’aladroc o el sorell, entre d’altres. Podem gaudir d’aquests peixos, simplement, a la planxa, fruint del seu sabor i dels seus beneficis sense ornaments.





Les nous o llavors de xia

Sabem que les nous són sanes i ho són per les seves altes dosis de calci, magnesi, vitamina E i proteïnes, però també pel seu alt contingut en omega 3. L’oli de les llavors de xia, que extreu directament les propietats de les llavors, s’ha alçat en els últims anys com una gran font d’àcids Omega 3, 6, i 9, i és molt recomanable per a les persones que pateixen malalties com la psoriasi o la síndrome de Crohn.





Gingebre i cúrcuma

D’arrels amb propietats antiinflamatòries naturals, aquests dos aliments ens ajuden a mantenir actives les defenses endògenes contra els processos d’inflamació. A més, donen un toc interessant a les nostres receptes i les podem consumir en infusions.





Ai, l’all…

A tu no t’han comentat els beneficis que aporta un all cru a la nostra dieta al matí? Encara que mai m’ha convençut massa l’elixir de la vida saludable, no podem negar tots els beneficis que presenta l’all, gràcies a l’al·licina, aquest líquid groguenc que posseeix propietats antioxidants, antibacterianes, i antiinflamatòries. A més, és molt recomanable per a reduir la pressió arterial i reduir les inflamacions.





Productes fermentats

I acabem aquesta entrada d’aliments antiinflamatoris de la mà dels productes fermentats. Gràcies a les seves dosis de bacteris probiòtics, els iogurts o les llets fermentades de tipus quefir són una bona eina per a cuidar-nos intestinalment. També podem apostar per productes fermentats menys coneguts però amb dosis de bateries sanes, com el kimchi.





