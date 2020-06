Aquestes són les tendències per al cabell que triomfaran aquesta temporada

En aquests mesos en què hem hagut d’arreglar-nos el cabell nosaltres mateixes (moltes vegades amb els consells virtuals dels nostres perruquers) hem descobert una cosa del que no érem conscients: el moltíssim que els necessitem. Per això, i ara que ja podem visitar-los en els seus salons –seguint totes les mesures de protecció–, ens podem posar ja a les seves mans per a actualitzar el nostre look a les tendències per al cabell d’aquesta temporada.

Per a això hem recollit les propostes d’alguns dels millors perruquers del nostre país, i tots ells coincideixen que la bellesa resideix en el simple, senzill i quotidià.

Les tendències d’aquest estiu són molt més que una moda passatgera que caduca per la falta del seu propi pes. Ara el que sorgeix és una nova era, un nou ordre que ve a quedar-se, a trontollar les coses fútils i a ensenyar-nos a apreciar les essencials. Rafael Bueno, director artístic de Rafael Bueno Peluqueros (Màlaga) ens explica que “si els temps canvien, el nostre cabell canvia amb ells. Les meves clientes en el saló han tornat amb una actitud molt més emotiva que fa que apreciïn tots els detalls, per petits que siguin. Em demanen color, però també molts talls. Són més atrevides, encara que són pràctiques i volen que el seu cabell sigui fàcil de mantenir i cuidar. La idea és rentar i estar llesta en un moment i per a aconseguir-lo el tall ha de ser molt precís”.

Pixie per a inconformistes i creadores del seu nou ordre

Sabem que el nostre cabell és important, però no volem que ens robi temps. Els estils més naturals i desenfadats són els que estan triomfant en el retorn als salons. Alexander Kiryliuk, director de SK Style Barcelona, aposta pels curts en totes les seves variants. “Les nostres clientes han vingut amb ganes de canvis i volen desfer-se de l’antiga imatge. Els pixies amb serrells més o menys llargs són còmodes i afavoridors. Jo aposto per aquesta mena de tall per a aquesta temporada, els curts sempre apareixen en moments socialment crucials.”

Color per a reflectir la força del nostre nou jo

Però si el tall de cabell expressa com ens sentim, no podem obviar la importància del color. Els tons més cridaners sempre apareixen en èpoques de rebel·lia i de transformacions socials i de pensament. Per això ens crida molt l’atenció la predilecció per tons més cridaners com el blau o el vermell amb arrels que ha lluït Dua Lipa. Felicitas Ordás, fundadora de Felicitas Hair (Mataró, Barcelona), ho confirma, “els tons com el blau, el rosa o el violeta ja no són només cosa d’artistes excèntriques, és una tendència que ha baixat al carrer perquè sentim que podem controlar i decidir sobre la nostra vida. Les xarxes socials han democratitzat les tendències i el públic s’atreveix amb talls i colors que abans semblaven exclusius d’un estil de vida extravagant. Ara tots som igual d’importants i reivindiquem el nostre espai públic.”

Shaggy, recuperar la saviesa del passat per a renovar-nos

Les èpoques passades sempre són inspiració i els setanta tenen encara molt a oferir-nos. El shaggy és un altre dels talls que ens aporta naturalitat amb les seves puntes desfilades i tall en capes amb molta textura. Gonzalo Zarauza, assessor d’imatge, formador i perruquer (Sant Sebastià), ho confirma. “Necessitem que el cabell expressi vitalitat i ho aconseguim amb talls àgils, com el shaggy, perquè el cabell es mogui amb total llibertat. En aquest moment sentim la necessitat de ser espontanis i ens mou tot allò que és honest, de debò. Un bon tall sempre ha estat una xutada d’energia, però ara, va més enllà perquè té un efecte terapèutic. Un bon canvi d’imatge suposa un alliberament gairebé catàrtic”.

Bob Blunt Cut, l’essència és sempre poderosa

Un altre dels talls de la temporada és el Bob Blunt Cut, un tall que permet que ens vegem fortament afavorides i amb una imatge actualitzada. Tal com ens explica Raquel Saiz, de Salón Blue (Torrelavega, Santander), “és més versàtil del que sembla i ho podem portar amb serrell o sense ell, llis o arrissat, ideal per a quan necessitem sanejar puntes o emocions, i que a més ens permet recollir-ho en un moment donat. Aquest tall en el saló és el de les que volen un canvi, però no s’atreveixen amb talls més radicals.”

Serrells i talls que trenquen esquemes

Els serrells lleugers també segueixen el mood del moment i Rosalía i Bella Hadid són un exemple. Molt llargs, desembolicats i que respectin la caiguda natural de cada cabell, i el mateix ocorre amb els talls, tal com ens explica l’estilista José García, fundador de José García Peluqueros (Pamplona): “Durant aquests mesos de confinament, les clientes han tornat amb mesures més llargues així que aprofiten per a portar talls despuntats i desfilats per a aconseguir moviment i llibertat, que és just el que més anhelem en aquests moments”.

Per bellezactiva.com