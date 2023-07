Aquesta setmana Mick Jagger fa 80 “takos”

Un 26 de juliol de 1943, ara fa tot just 80 anys, naixia un dels grans de la música rock, Mick Jagger. Va venir al món a Dartford (Regne Unit). Cantant i compositor de la mítica banda The Rolling Stones. Cal afegir massa cosa més? Sí, que aquest senyor és història viva de la música.

Jagger, també ha gravat, amb escassa fortuna comercial, en solitari: She’s the boss (1985), “Primitive cool” (1987), “Wandering spirit” (1993), “Goddess in the doorway” (2001). Però això no compta, el llegat musical que ha deixat amb la resta del grup el converteix en immortal.





Font: EfeEme.com