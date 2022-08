Aquesta nit de dimarts, els focs artificials tancaran la festa major d’Encamp

L’últim dia de festa major d’Encamp ha començat aquest matí amb la missa de Sant Roc i el reconeixement a la gent gran de la parròquia. Els dos actes més tradicionals de la festivitat han comptat amb l’assistència de la cònsol major, Laura Mas, el cap de Govern, Xavier Espot, el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi torres, i altres consellers i conselleres de la corporació encampadana.

La missa en honor al patró d’Encamp s’ha iniciat a les 12 h a l’església de Santa Eulàlia, on s’ha honorat al patró amb pregàries per part d’alguns veïns de la parròquia.

El reconeixent a la gent gran ha tingut lloc després de la missa, a casa comuna, on membres de la Comissió de Festes d’Encamp han fet entrega d’un ram de flors i d’una placa commemorativa a l’encampadana Paquita Brugulat, de 86 anys, i a l’encampadà Pere Marsenyach, de 83 anys. El reconeixement s’ha atorgat en homenatge a tot el col·lectiu de gent gran de la parròquia.

Com a balanç dels quatre dies de festa, la cònsol major ha destacat que des del comú “estem molt contents de com s’han desenvolupat tots els actes. Al sopar del jovent hi ha hagut molta fluència, més de 60 participants. També cal destacar la cercavila i batucada, que ha omplert els carrers d’Encamp fent que la parròquia estigués molt viva”.

La cònsol també ha destacat el Rally sorpresa, “una de les activitats més esperades. Enguany s’ha fet una mica de paròdia de l’Spartan Race i la veritat és que ha estat molt divertit”.

Finalment, Mas ha fet esment de les activitats aquàtiques, que “han tingut molt bona acollida per part dels nens i nenes”, dels balls de saló de tarda i dels concursos de pesca i botifarra, “que per a la gent gran han estat molt importants. Activitats com aquestes els fan les tardes més amenes i complementen l’oferta que hi ha per a ells a l’estiu”. Per tot, la cònsol ha remarcat que la festa major d’Encamp “està feta perquè tots la puguem gaudir, petits i grans”.

Sessió de ball de tarda i focs artificials de fi de festa per a cloure la festa major d’Encamp

Els actes de festa major continuen aquesta tarda, a les 18 h, amb una sessió de música de tarda amb DJ Moncho, a la plaça de Sant Miquel. El quart i últim dia de la festivitat acabarà a les 22.15 hores amb els focs artificials de fi de festa, que es llençaran des del pont de Riberaigües.