Aquesta matinada de dissabte a diumenge es canvia a l’horari d’estiu

A les dues de la matinada passaran a ser les tres (Freepik)

Aquest cap de setmana es realitza el canvi habitual a l’horari d’estiu. Així doncs, la nit d’avui, de dissabte a diumenge, del 30 al 31 de març, caldrà avançar una hora els rellotges. A les 2.00 hores -avançant-nos 60 minuts- seran les 3.00 hores de la matinada. Aquest canvi, que posa inici al període de set mesos d’horari d’estiu per al 2024, és una mesura establerta per la Unió Europea i que es fa de forma harmonitzada a una vuitantena de països de tot el món.

L’objectiu del canvi horari és l’adaptació a la llum del dia, de manera que es maximitzi l’aprofitament del sol com a font lumínica. La mesura té l’origen l’any 1974, quan l’encariment del petroli va generar la necessitat de reduir el consum d’energia i es va optar per avançar una hora el rellotge els mesos d’estiu per tal de no desaprofitar les hores de sol del matí i, així, reduir la despesa energètica associada a l’ús de llum artificial.

La millora de les tecnologies d’il·luminació, amb solucions més eficients com les llums LED, ha mitigat l’impacte del canvi d’hora sobre el consum d’energia. Tanmateix, l’aprofitament de l’energia del sol com a mesura d’estalvi i eficiència energètica presenta encara un gran potencial de creixement a través de solucions com l’autoconsum fotovoltaic.

Els canvis horaris al març i a l’octubre, cada cop, compten però amb més detractors en no veure-hi una mesura efectiva.