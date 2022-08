Aquesta és la llista dels productes de plàstic d’un sol ús que quedaran prohibits

Ja ha quedat validada al Principat la llista dels productes de plàstic d’un sol ús, dels quals, es prohibeix la producció, la importació i la introducció en el mercat andorrà. D’aquesta manera, el Govern inicia el desplegament normatiu de la recent aprovada Llei d’Economia Circular, donant compliment als compromisos del text legal que estipulava un termini d’un mes per a l’aprovació de la primera llista.

Aquesta acció concreta “permet eliminar del mercat andorrà certs productes de plàstic d’un sòl ús que disposen d’una alternativa més sostenible, ja que aquests productes es produeixen per a fer-los servir uns minuts i després es llencen”, tal com ha destacat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó durant la roda de premsa de presentació del nou Decret. A més, la supressió d’aquests elements de plàstic és una mesura de prevenció de l’augment constant de la generació de residus de plàstics que mal gestionats o abandonats al medi ambient comporten un risc greu per a la biodiversitat, la salut humana i els ecosistemes aquàtics.

Calvó ha emfatitzat que “amb aquest pas, es continuen sumant accions en favor del model d’economia circular que busca dur a terme mesures concretes per a assolir un consum sostenible, la reducció dels residus i impulsar la lluita contra el malbaratament alimentari”. La llista que s’ha aprovat aquest dimecres es basa en els productes regulats per la Unió Europea.

Així, i entrant al detall, la llista de productes prohibits queda definida de la següent manera:

Bastonets de cotó , excepte si entren en l’àmbit d’aplicació de la Directiva 90/385/CEE del Consell o de la Directiva 93/42/CEE del Consell, que regulen els productes sanitaris.

, excepte si entren en l’àmbit d’aplicació de la Directiva 90/385/CEE del Consell o de la Directiva 93/42/CEE del Consell, que regulen els productes sanitaris. Coberts (forquilles, ganivets, culleres i escuradents).

(forquilles, ganivets, culleres i escuradents). Plats.

Palletes, excepte si entren en l’àmbit d’aplicació de la Directiva 90/385/CEE del Consell o de la Directiva 93/42/CEE del Consell, que regulen els productes sanitaris.

excepte si entren en l’àmbit d’aplicació de la Directiva 90/385/CEE del Consell o de la Directiva 93/42/CEE del Consell, que regulen els productes sanitaris. Agitadors de begudes.

Pals destinats a anar units a globus i subjectar-los, a excepció dels globus per a usos i aplicacions industrials i professionals que no es distribueixen als consumidors, inclosos els mecanismes d’aquests pals.

Recipients per a aliments fets de poliestirè expandit, com caixes amb tapa o sense, utilitzats amb la finalitat de contenir aliments que:

a) Estiguin destinats al consum immediat, in situ o per a emportar.

b) Normalment es consumeixen en el mateix recipient.

c) Estan llestos per al consum, sense cap altra preparació posterior, com cuinar, bullir o escalfar, inclosos els recipients per a aliments utilitzats per al menjar ràpid o altres aliments llestos per a consumir immediatament, excepte els recipients per a begudes, els plats i els envasos i embolcalls que contenen aliments.

Recipients per a begudes fetes de poliestirè expandit, incloses les tapes i els taps.

Vasos per a begudes fets de poliestirè expandit, incloses les tapes i els taps.

Tots aquests productes no es podran distribuir a Andorra a partir del proper 20 de gener del 2023, complint així amb el termini de sis mesos que estableix la Llei d’Economia Circular.

Amb la voluntat d’acostar aquest nova normativa als sectors implicats per tal que ho apliquin de forma correcta, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat ha distribuït una comunicació amb tota la informació desgranada i detallada, de la mateixa manera que ja ho està fent també a la ciutadania a través de diversos canals.