Aquest mes es decideix si es renova la concessió a Air Nostrum

Un avió d’Air Nostrum a l’aeroport Andorra – La Seu (SFGA)

El Govern decidirà aquest mes de setembre si renova la concessió amb Air Nostrum per als vols a Madrid des de l’aeroport d’Andorra-La Seu. El contracte vigent venç al desembre i l’executiu ha mostrat el malestar a la companyia per les cancel·lacions, que assegura que han augmentat aquest any.

Així ho ha confirmat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné. “Si bé és cert que el 2022 va ser un període molt bo per la meteorologia i les cancel·lacions tècniques, perquè no vam arribar al 4%, aquest any estem sobre el 12%”.

Així, un estudi intern determinarà el futur del servei. “Un estudi més genèric que derivi a un altre concurs públic amb el qual hi hagi altres destinacions, noves freqüències marcant el tipus d’avió i la mena d’operativa que s’ha d’utilitzar en aquest aeroport”, ha conclòs Forné.