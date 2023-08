Aquest matí encara no havien pogut ser evacuats els tres excursionistes de Certascan (vídeo)

Els Bombers treballant en el rescat dels tres excursionistes que van ser portats al refugi (Bombers.cat)

Tres excursionistes han hagut de ser rescatats aquest diumenge a la zona de Certascan, al nord del Pallars Sobirà, després que al migdia havien sortit a la muntanya, malgrat els avisos de tempesta, i finalment s’havien perdut. Dos d’ells van ser localitzats amb evidents signes d’hipotèrmia.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l’avís el va donar un dels visitants -el que estava menys afectat pel fred- a 2/4 de 3 de la tarda, en constatar que no sabien com tornar al refugi i en un moment en què a l’entorn de Certascan hi estava nevant, amb una temperatura al voltant dels 0ºC i amb boira. Al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius del GRAE de la Seu d’Urgell, juntament amb membres dels parcs de Bombers d’Olot, Valls i Cerdanyola del Vallès, també especialitzats en rescats de muntanya.

Els agents van trobar els excursionistes, estables i conscients, cap a 3/4 de 5 de la tarda, a uns 2.600 metres d’altitud. Un d’ells estava il·lès, però els altres dos presentaven els primers símptomes de congelació greu, per la qual cosa no es podien moure. Per això, van haver de ser traslladats amb llitera fins al refugi de Certascan, davant la impossibilitat de fer servir helicòpter a causa de la tempesta.

De fet, aquest dilluns al matí (8 hores) encara no s’havia pogut fer ús dels mitjans aeris, per la qual cosa els ferits han hagut de seguir sent atesos al refugi mateix, mentre s’espera el moment en què se’ls pugui traslladar a un hospital. Aquest diumenge, en aquest indret hi han caigut fins a 56 l/m2 de pluja, amb neu a les cotes més altes com és el cas del lloc on es va localitzar els muntanyencs perduts.