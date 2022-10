Aquest hivern les excavacions d’obres podrien aturar-se per la manca d’abocadors de runes

O es troba una solució a la manca d’abocadors o moltes de les excavacions d’obres en actiu hauran d’aturar màquines aquest hivern. És l’ultimàtum que fa l’Associació de Contractistes d’Obra davant una situació que qualifiquen de greu i incerta. Segons han informat a través d’un comunicat, els comuns no han pensat què fer després del tancament de Beixalís i han deixat el sector en una situació especialment perjudicial per a propietaris i promotors. És per això que demanen actuar amb urgència per a trobar una solució ferma que no comprometi la viabilitat del sector.

El comunicat també es recorda del Govern i l’acusa de treure a concurs un centre de transferència de terres “econòmicament inviable”. Diu que se’ls traspassava no només la responsabilitat de trobar ubicacions, sinó també la gestió de la infraestructura.

En definitiva, un conjunt d’impediments que se sumen al neguit que suposen, segons diuen, les noves directives urbanístiques que pretenen limitar encara més la construcció. Unes mesures que esperen analitzar i valorar més endavant.