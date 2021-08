Aquest estiu desafiem juntes la pressió atmosfèrica i el cansament: imprescindibles del necesser d’avió

Si has creuat continents, ja sabràs que volar cansa i molt, encara que quan arribes al destí tot hagi valgut la pena. A tots els factors que t’impedeixen descansar bé – el seient, els companys de viatge triats o no, o els constants oferiments de menjars -, cal sumar-li els efectes que té la pressió atmosfèrica en la teva pell, especialment perjudicada per l’ús de la mascareta. Aquesta deshidratació es reflecteix en el teu cutis, però també a les mans i llavis, mentre que el cabell s’engreixa i embulla, i les dents van acumulant restes d’aliments. Per sentir-te més còmoda, tingues en compte aquests imprescindibles al necesser d’avió.

Els efectes de volar en la teva pell

La pèrdua de to, produït per la reducció de sang en la pell, és visible a 35.000 peus d’altura. Les alteracions de pressió atmosfèrica alteren el film hidrolipídic que actua d’escut de la pell. En els trajectes de més de vuit hores, la circulació s’alenteix, perquè l’aire del nostre organisme s’expandeix, i les cames se senten pesades i inflades. Per què se sent la pell tirant i deshidratada? Perquè els nivells d’humitat són molt baixos, del 8%, tenint en compte que per sota del 20% la pell ja pateix signes de fatiga.

A més, ni tan sols dins de l’avió estàs a resguard de la radiació solar: els raigs es colen a través de les finestretes i poden produir taques o potenciar-les, afectant l’ADN de les cèl·lules cutànies.

Per a combatre la falta d’aigua en la pell, és ideal incloure en el necesser d’avió, escuma, crema de mans i peus i bàlsams labials. Com hem comentat en més d’una ocasió, la pell dels llavis és especialment sensible als processos de deshidratació, per això mereix especial cura.

Què faig amb el meu cabell?

Com assenyalen des de Jean Louis David, la cabellera no és aliena a l’agressió que suposa una llarga jornada d’avió. En el seu contacte amb el seient, el cabell s’engreixa i embulla, i el resultat és d’«acabada d’aixecar». Et recomanem una cua alta o a l’alçada del clatell perquè puguis descansar el cap sense molèsties. Si el teu cabell és eixut o normal, t’ajudarà tenir a mà un cosmètic hidratant; si la tendència és grassa, et serà útil tenir un xampú sec dins el necesser de l’avió – de petita grandària – . I una pinta per eliminar els nusos inesperats.

Altres imprescindibles

Per garantir una boca lliure de restes de menjar, tingues a mà un fil dental 100% vegetal biodegradable. D’altra banda, per a combatre la sequedat dels ulls i la irritació és molt recomanable utilitzar aquest gran complement. Les gotes oftalmològiques són ideals per a lents de contacte hidrofíliques i d’hidrogel de silicona. La visió borrosa i la picor també desapareixen.

Per bellezactiva.com