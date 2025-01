Aquest divendres s’ha procedit a l’obertura de l’any judicial

Acte d’obertura del l’any judicial 2025 (CSJ/Eduard Comellas)

En compliment de l’article 41 de la Llei Qualificada de la Justícia, en motiu de l’acte d’obertura de l’any judicial, aquest divendres, 31 de gener, el president del Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha presentat la memòria anual sobre l’estat i el funcionament de la Administració de Justícia. El president del CSJ, Josep Maria Rossell, ha destacat que “en els darrers dotze mesos, la feina desenvolupada per l’òrgan de govern de la Justícia s’ha centrat en tres grans eixos: l’optimització i millora de l’organització interna, l’impuls a la formació del cos judicial, del personal de l’Administració de Justícia i del Consell Superior de la Justícia i en un seguit de mesures concretes adreçades a optimitzar la imminent implementació de l’expedient judicial electrònic, prevista pel 3 de febrer.”

Una tasca que ha permès aprovar i posar en funcionament entre d’altres, dues eines imprescindibles que han de donar resposta a les necessitats i inquietuds de les persones que integren la Institució amb transparència i rigor, i que són: el reglament d’estructura orgànica i el codi ètic, la comissió ètica del qual ja està en funcionament, així com tot un seguit de reglaments i protocols destinats a assolir els objectius fixats.

Més enllà d’aquesta tasca, el Consell Superior de la Justícia ha demanat tot un seguit de canvis legislatius per a adequar el disseny actual a les necessitats de la Justícia. Canvis legislatius que en paraules de Rossell “impliquen una nova delimitació de competències de les quals ja n’estem parlant tant amb el Govern com amb el Consell General.”

També, la cerimònia d’obertura ha permès presentar el Fons documental avançat, un projecte innovador que redefineix la manera en què s’accedirà a les decisions de justícia dictades pels tribunals. Un repositori d’informació proporcionarà un accés públic i més àgil a les decisions judicials, afavorint la transparència i l’accés a la informació judicial, i garantint la seguretat jurídica.

Mitjançant l’ús de la intel·ligència artificial i models avançats de llenguatge, s’han aconseguit anonimitzar i estructurar més de 15.000 sentències i ordenances penals, garantint la privacitat de les dades en compliment de la legislació de protecció de dades personals.

En paraules del president del CSJ: “amb aquesta eina no només es guanya en transparència sinó que també hem establert les bases per a disposar d’un sistema de gestió de la informació judicial preparat per al futur.”

Un projecte que beneficiarà tant la societat en el seu conjunt com les empreses, els professionals jurídics i les administracions públiques i que sobre el que Rossell ha dit que “els resultats obtinguts, ens permeten afirmar que ja comptem amb les bases per a construir un sistema de gestió de la informació judicial modern, extensible i capaç d’adaptar-se als nous reptes que es decideixin abordar en el futur.”

El pla de treball del CSJ continuarà durant l’any 2025, de manera que en els pròxims mesos es disposarà d’un nou cercador de jurisprudència, així com d’altres millores que s’aniran incorporant progressivament, com l’expedient judicial electrònic, que entrarà en vigor dilluns vinent, 3 de febrer.

Per a poder fer la gestió telemàtica integral dels expedients judicials per part dels diferents òrgans judicials, de la Fiscalia i dels intervinents a través dels seus representants s’han continuat impulsant un seguit d’accions preparatòries formatives i pràctiques que “ens ha de dur cap a una justícia digital, més àgil, segura i transparent”.

Conscients de la necessitat d’evitar les dilacions indegudes, s’han fet diverses inspeccions a la Batllia i al Tribunal de Corts, així com informes del Servei d’Inspecció de l’Administració de Justícia (SIAJ) per a identificar els òrgans jurisdiccionals afectats i implementar solucions per a reduir els retards.

En aquest sentit, els inspectors han assenyalat que aquests endarreriments no sempre són atribuïbles als òrgans judicials, ja que en ocasions, hi contribueixen altres elements, com la tramitació de les comissions rogatòries internacionals, l’elaboració dels informes pericials, els terminis de resposta dels oficis dels bancs i les sol·licituds d’ajornaments de les parts.

Hores d’ara, el Consell Superior de la Justícia està treballant per a poder instaurar uns mòduls objectius de treball per a fixar la càrrega mínima de treball exigible a l’any a cada Batlle, Magistrat o Fiscalia.

També s’ha avançat molt en la implementació del Pla de xoc, del qual només queda en fase de concurs la cobertura de les tres places d’oficials de Batllia que queden per adjudicar. Quan siguin adjudicades conclourà el procés d’implementació del pla de xoc.

En l’apartat de les recomanacions de caràcter general del servei d’inspecció de l’Administració de Justícia per a la millora del funcionalment dels òrgans judicials, el SIAJ ha constatat una millora significativa que s’ha traduït en un major nombre de casos resolts en la majoria dels òrgans judicials i una reducció en els temps de tramitació.

Els inspectors, a més de diverses propostes puntuals orientades a millorar l’operativitat de l’Avantius, també han recomanat la creació d’una oficina de gestió d’actius. Una proposta que el CSJ comparteix i sobre la qual ja hi treballa el Ministeri de Justícia i Interior.

Rossell ha destacat altres de les accions impulsades els darrers mesos com ara l’informe d’impacte de gènere, la creació del punt lila i diverses accions encaminades a formar i conscienciar contra la violència de gènere.

Des d’aquest divendres ja es poden consultar al web del Consell Superior de la Justícia totes les estadístiques completes dels procediments judicials de cada tribunal, sala, secció i batllia, tal i com estableix la Llei Qualificada de la Justícia, article 35 bis, apartat 6. Els propers dies es publicaran també la totalitat de les ordenances penals.