Aquest divendres, a la Seu, benedicció de l’orgue de la Sagrada Família

L’orgue de l’església de la Sagrada Família, al convent de la Sagrada Família de la Seu d’Urgell, viurà la seva benedicció, aquest mateix divendres, de mans del Bisbe d’Urgell, Mons. Josep-Lluís Serrano; després de la seva restauració i posada en valor. L’acte es portarà a terme, amb gran solemnitat, a les 18:30 hores i serà completat amb un concert d’orgue a càrrec de Mn. Jordi Miquel, canonge-organista de la Catedral de Santa Maria d’Urgell. És obert al públic, però cal confirmar l’assistència a la mateixa congregació.
L’església de la Sagrada Família, integrada en el conjunt de la Residència Sagrada Família de la Seu d’Urgell, constitueix un espai d’especial rellevància espiritual, arquitectònica i social dins la vida de la ciutat. La seva funció històrica i actual com a lloc de culte i recolliment es complementa amb un notable valor patrimonial, reforçat per la presència del seu orgue.
L’orgue de la Residència Sagrada Família és fill d’una història que s’inicia el 1958, amb la benedicció de la primera pedra de l’església. El 21 d’agost de 1959 es fa la consagració de l’altar, i l’agost de 1960, en ocasió de les Bodes d’Or de la Mare Consuelo Llobet es regala l’orgue per a l’església, construït per Organería Española, SA – Alberdi. Entre l’any 2024 i el 2025, s’hi ha dut a terme un treball de restauració i recuperació de l’orgue i del temple que l’acull.
La posada en valor de l’església, mitjançant el treball d’aclimatació adequada, i del seu orgue, té com a finalitat garantir la conservació d’aquest patrimoni, potenciar-ne el coneixement i afavorir-ne l’ús cultural i comunitari, sempre en harmonia amb l’activitat pròpia de la residència. L’orgue, com a instrument històric i musical, representa un element singular que enriqueix el conjunt i permet recuperar una tradició sonora vinculada tant a la litúrgia com a la música sacra.
El projecte contempla actuacions orientades a la conservació i millora de l’estat del temple i de l’orgue, així com a la difusió dels seus valors històrics, artístics, espirituals i musicals. Així mateix, es proposa promoure activitats culturals compatibles amb el caràcter de l’espai, com concerts d’orgue, audicions comentades o iniciatives pedagògiques, que acostin aquest patrimoni a la ciutadania de la Seu d’Urgell i als visitants.
D’aquesta manera, la posada en valor de l’Església de la Sagrada Família i del seu orgue contribueix a preservar un bé patrimonial significatiu, reforça la identitat cultural local i afavoreix la transmissió del seu llegat espiritual i musical a les generacions futures.