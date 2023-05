Aquest diumenge se celebra la tercera prova del Campionat d’Andorra de Trial

Cartell del Trial dels Cortals d’Encamp (imatge cedida)

Aquest diumenge, dia 5 de maig, se celebrarà la tercera prova del Campionat d’Andorra de Trial (trial dels Cortals), a Encamp. Hi seran presents els pilots nacionals, Jordi Lestang i Gaudi Vall, que estan actualment competint al Campionat del Món de Trial en la categoria TR2. També s’esperen pilots catalans que ja han agafat el costum de disputar aquesta prova.

Com a espectadors de renom, no mancaran a la cita el 32 vegades campió del món de trial i veí del Principat, Toni Bou o bé el subcampió del món de Hard Enduro i també resident, Mario Roman. La cursa d’aquest diumenge està integrada per 7 zones i 2 voltes.

Hi haurà 2 zones tipus indoor situades al pàrquing Prat de l’Areny, a prop del comú i, les altres, al principi del camí de les Pardines als Cortals d’Encamp, que permetrà un accés fàcil al públic. La prova començarà a partir de les 9 hores i s’allargarà fins a les 14 hores, aproximadament.