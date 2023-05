Aquest diumenge rodarà, de nou, la Camins de Llet

Cartell de la Camins de Llet 2023 (RàdioSeu)

Aquest diumenge, dia 21 de maig, es durà a terme una nova edició de la Camins de Llet, una marxa de ciclisme retro que es desenvolupa per camins al voltant de la Seu d’Urgell. La sortida serà des del passeig Joan Brudieu, a les nou del matí. Aquestes proves tenen la singularitat que els participants hi corren amb bicicletes antigues i també exhibeixen altres materials clàssics d’aquest esport, com ara els mallots o les gorres.

L’edició zero d’aquesta trobada es va fer l’any 2016. Les bicicletes que s’hi fan servir tenen força diferències amb les actuals i la més evident és el que el canvi està situat al quadre, just a sota el manillar. També tenen menys pinyons, però els plats tenen més dents, per la qual cosa costa més agafar cadència. Un altre tret característic és que el peu va a dins el pedal, tot i que hi ha aficionats que prefereixen no portar aquesta mena de pedal, per a tenir així més llibertat a l’hora de posar el peu a terra.

Enguany la Camins de Llet s’ha promocionat conjuntament amb la Bicianciana de Coll de Nargó, que arribarà ja a la 10a edició i que està programada per al 7 d’octubre vinent. Per a l’ocasió, s’ha imprès un cartell commemoratiu, elaborat per la jove artista urgellenca Anuk Alsina. El pòster es va donar a conèixer aquest mes passat en una presentació a la Seu.

La Bicianciana va néixer amb l’objectiu de reunir a l’Alt Urgell aficionats al ciclisme que disposin de bicicletes antigues, ja siguin adquirides, restaurades o bé cedides per familiars o amics. Des dels seus inicis, aquesta trobada ha combinat l’àmbit purament esportiu amb la vocació de reivindicar el passat d’aquest esport.