L’oficina de Turisme de la Massana és el punt de partida de sortides guiades a la muntanya, tant a l’hivern com a l’estiu. Aquest diumenge, 22 de desembre, s’enceta la temporada d’hivern, amb excursions amb raquetes, dirigides per un guia expert que oferirà als participants tot tipus d’explicacions relacionades amb el paisatge, l’entorn i les condicions de la neu.

Les sortides es fan cada diumenge fins al mes de març i hi ha dues opcions: una sortida pels boscos de Pal, poblats de pi negre i amb racons espectaculars, amb una visita al conjunt arquitectònic de Pal; o una volta pels boscos d’Anyós i Sispony, recorrent indrets com els cortals de Sispony, la font del Mallol o el bosc de Beixalís. El nivell tècnic de la sortida és baix, són propostes aptes per a tothom, i es tria la ruta en funció de la qualitat de la neu.

El punt de trobada és la plaça de les Fontetes, a les 9.30 h, i l’excursió clou cap a les 14 h. El preu és de 18 euros, material inclòs. Els nens, fins a dotze anys, gaudeixen de la meitat de preu.

Es tracta de la tercera edició d’aquesta proposta, que els anys anteriors ha tingut una gran acceptació no només entre els turistes sinó també entre el públic local.