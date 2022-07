Aquest dissabte, marxa nòrdica des de les Pardines

El programa d’activitats esportives a l’aire lliure d’Encamp i el Pas de la Casa continua aquest dissabte amb una sessió gratuïta de marxa nòrdica. L’activitat dirigida començarà a les 10.30 h i el punt de sortida serà des de les Pardines.

L’horari de l’activitat està coordinat amb el servei del bus a la demanda l’Uclic. A més, l’organització facilitarà els bastons per a poder realitzar la marxa. Es recomana portar roba i calçat adequat, així com aigua per a hidratar-se.

Per a assistir a l’activitat cal fer reserva prèvia trucant +376 732 700 o a través d’aquest enllaç.