Aquest dissabte arriba la 4a OTSO Trail Dog d’Encamp

Cartell de la quarta edició de l’OTSO Trail Dog d’Encamp (Comú)

Arriba la quarta edició de l’OTSO Trail Dog d’Encamp, que tindrà lloc el proper dissabte, 14 d’octubre, amb sortides i arribades al centre de la parròquia, concretament a la plaça dels Arínsols. Aquesta cursa pet friendly, ja que es realitza per equips (una persona i el seu gos), es consolida com un dels esdeveniments singulars de la parròquia en col·laboració amb diverses entitats que treballen amb animals.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha celebrat que “poc a poc es consolida aquest esdeveniment de tardor que aposta una vegada més pel turisme esportiu i familiar”, afegint també que està “obert a un tipus de visitant que no només s’estima la natura sinó també els animals de companyia”. En aquest sentit, ha recordat que Encamp “aposta cada vegada més per ser una parròquia pet friendly, no només amb esdeveniments com aquest, sinó també amb els projectes que s’estan duent a terme a nivell de pipicans i dels serveis destinats als animals de companyia”.

Per tant, el conseller ha destacat que amb la cursa de dissabte, des del Comú, “oferim un esdeveniment per a visitants i per a la gent d’Andorra” amb l’objectiu que “tothom pugui compartir l’experiència de córrer per les nostres muntanyes amb la seva mascota canina”.

Fernàndez també ha destacat que “de nou, el cos de Policia participarà amb una exhibició amb el seu grup caní” i ha excusat al cos de Banders i Bombers que, per qüestions d’agenda, no hi podran participar. L’exhibició canina serà a la plaça dels Arínsols, a les 12:30 hores.

Finalment, el conseller ha volgut agrair de nou “la col·laboració de Grandvalira. Que una entitat de les seves característiques entri en una cursa de petit format com aquesta és molt important i li dona força”.

D’altra banda, el director de l’OTSO Trail Dog, Jordi Solé, ha explicat que es consoliden els tres recorreguts. “L’any passat vàrem encetar el format de tres recorreguts de 7, 12 i 21 km, i el resultat va ser molt positiu”. De fet, “amb el recorregut de 21 km de l’edició anterior vam ser pioners en aquesta modalitat i actualment continuarà sent la cursa més llarga amb gos feta a tota la península ibèrica”.

Pel que fa a la dificultat de les curses, Solé ha detallat que, de nou, hi ha opcions per a tots els nivells. “Seguim tenint una opció més de caminada, que seria la primera (de 7 km), i les altres dues ja són més de cursa. De fet, la de 21 ja seria per a gent i gossos més entrenats que estiguin acostumats a moure’s per la muntanya”. Solé ha previst que en total se superaran el centenar de parelles participants.

Jordi Solé ha agraït a les empreses i entitats que participaran en aquesta edició, a part del Comú d’Encamp.





Tres recorreguts: 7, 12 i 21 km

Les curses dels tres recorreguts tindran la sortida i arribada a la plaça dels Arínsols, i les hores d’inici seran: a les 8 la de 21 km, a les 8:45 la de 12 km i a les 9:30 la de 7 km. L’entrega de premis i els podis es faran a les 14 hores a la plaça.

Pel que fa al recorregut de 7 km, està pensat per a un públic més ampli, fins i tot, amb l’opció de fer-se caminant. El desnivell és d’uns 467 m positius i passa per Engolasters.

La modalitat de 12 km, amb un desnivell positiu de 988 m, està pensada per a un públic més preparat i habituat a les curses de trail, però que volen un recorregut més curt. Aquesta cursa passa pel Refugi dels Agols i disposa de dos avituallaments, un d’ells a la meta.

La cursa de 21 km compta amb un desnivell positiu de 1.577 m i està pensada per a un públic molt preparat i habituat a les curses de trail. La ruta passa pels Cortals i l’estany i el refugi d’Ensagents. El recorregut tindrà tres avituallaments, un d’ells a la meta.

Abans de cada sortida i a l’arribada, un professional revisarà l’estat dels gossos per a comprovar que poden realitzar la cursa de forma correcta. Els gossos participants han de tenir com a mínim un any i màxim 10 anys. A més, les persones menors de 16 anys hauran de tenir l’autorització paterna.

Totes les curses compten amb categoria masculina i femenina.





Un euro de cada inscripció anirà a l’entitat GosSOS

Les inscripcions segueixen obertes fins al mateix divendres abans de la recollida de dorsals i ja es poden fer per internet a través dels webs comuencamp.ad i otsosport.com

El preu de la inscripció va de 25 a 35 euros, dels quals, un euro es destinarà a l’entitat de protecció dels animals que col·labora amb l’esdeveniment, GosSOS. L’entitat estarà present a la zona del village a la plaça dels Arínsols.

Tots els inscrits rebran un welcome pack amb material esportiu i una samarreta especial de la quarta edició de l’OTSO Trail Dog d’Encamp.