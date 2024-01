Nova jornada del Saló de la Infància i la Joventut al Pas

Obertura del Saló de la Infància i la Joventut al Pas (Comú d’Encamp)

El XXIX Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra s’ha instal·lat al Pas de la Casa fins al 5 de gener, de les 16 a les 21 hores. Els consellers i conselleres comunals Nino Marot, Sabrina Grégoire i Edith Quirós van acompanyar, ahir a la tarda, als infants i joves en l’inici del saló, que va comptar amb l’espectacle itinerant ‘Ietis’, en el qual, una família de personatges de neu va recórrer els carrers de la vila repartint música i somriures entre els més petits.

La consellera Edith Quirós ha recordat que el saló es va iniciar la setmana passada a Encamp i que ara arriba al Pas de la Casa per a continuar amb les activitats i espais “per a totes les franges d’edat d’infants i joves”. A més, ha destacat que la setmana d’Encamp “ha anat molt bé. Per ara, el saló ha tingut una acollida molt bona i estem molt contents d’haver recuperat l’esdeveniment després de la pandèmia”.

Finalment, la consellera ha animat a tothom a gaudir del saló, “ja que és tant per a residents de la parròquia o d’Andorra com per a turistes”. Els assistents trobaran “una oferta molt variada amb propostes d’oci i lúdiques de qualitat”.





Activitats del saló durant aquesta setmana

El saló del Pas de la Casa conserva les mateixes activitats i zones ofertes a Encamp, entre elles: tallers creatius, espectacles, zones lúdic esportives, de primeres sensacions, multimèdia i interactives i espais de jocs de taula i jocs de rol.

De cara a la programació dels propers dies, avui dimecres hi haurà l’espectacle de titelles ‘La Via Làctia’, que tindrà lloc a les 18:30 hores a la Sala de Festes.

Pel que fa als tallers, hi haurà un de figures ‘Jumping Clay’ i un de maquillatge facial. Ambdós es faran al Centre Esportiu dimecres i dijous, respectivament.

Per a assistir als tallers cal fer inscripció prèvia el mateix dia de l’activitat, a les 16 hores, al Centre Esportiu.

Es pot consultar tota la informació del saló a www.comuencamp.ad/salo.