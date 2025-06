Aquest dimarts es presenta el llibre de la XXI Càtedra de Pensament Cristià: “Intel·ligència artificial: llums i ombres”

Imatge de la Càtedra de Pensament Cristià 2024 (Bisbat d’Urgell)

Aquest dimarts, 17 de juny, a les 20 hores, a la sala d’actes de l’església de Santa Maria del Fener (Andorra la Vella), es presentarà el llibre resum de les ponències de la 21a edició de la Càtedra de Pensament Cristià de l’any 2024: “Intel·ligència artificial: llums i ombres”. L’acte, obert al públic en general, serà presidit pel Bisbe d’Urgell, Mons. Josep-Lluís Serrano. La presentació anirà a càrrec de la presidenta de la Societat Andorrana de les Ciències (SAC), Dra. Àngels Mach. Es preveu, també, l’assistència del director de la Càtedra de Pensament Cristià, Dr. Francesc Torralba, i d’autoritats del Principat d’Andorra.

Àngels Mach farà aportacions i glossarà el contingut de les ponències de la Dra. Rosa Maria Alsina, professora associada de La Salle; el Dr. Ricard Mejía, secretari de la Facultat de Filosofia de l’Ateneu Universitari Sant Pacià; i el Dr. Francesc Torralba, director de la Càtedra de Pensament Cristià i Doctor en Filosofia i Teologia per la Universitat de Barcelona, qui van participar en la 21a edició de la Càtedra de Pensament Cristià que el Bisbat d’Urgell va organitzar el dia 4 de maig de 2024.

En les 66 pàgines del llibre que inclou un pròleg de l’Arquebisbe-Bisbe emèrit d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, s’ofereixen perspectives essencials sobre la intel·ligència artificial permetent una comprensió holística; no només des d’una perspectiva tecnològica, sinó també social i ètica. La Dra. Rosa Maria Alsina ofereix una anàlisi aprofundida sobre els conceptes fonamentals i els últims desenvolupaments en el camp de la IA. El Dr. Ricard Mejía parla de la profunda transformació social i econòmica que s’ha patit arran de les noves tecnologies amb especial atenció a la IA. El Dr. Francesc Torralba fa un discerniment ètic on els textos de l’Evangeli inspiren com hem d’abordar i afrontar la nova realitat que és la qüestió de la IA.

Àngels Mach i Buch és presidenta de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), una associació cultural, privada, amb finalitats no lucratives, que realitza projectes culturals i educatius dins els àmbits del coneixement, recerca i formació superior. És llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona.