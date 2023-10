Aquest dijous es presenta “As de corazones”, de David Castillo

L’escriptor andorrà, David Castillo

Ja hi ha data per a la presentació i la signatura de llibres de la publicació “As de corazones”, escrita per l’autor andorrà David Castillo i editat per Universo de Letras, del Grup Planeta, el qual, és avui dia un dels grups editorials més important a nivell mundial.

La presentació tindrà lloc aquest mateix dijous, dia 26 de setembre, a les 18:30 hores, a l’FNAC, a Andorra la Vella. L’acte comptarà amb la presència del propi escriptor, David Castillo, i serà presentat per la política i exministra Judith Pallarés.





As de corazones

En un moment en què la literatura de suspens i misteri està en alça, l’escriptor andorrà David Castillo, es presenta amb el thriller “As de corazones” on un amor no correspost es barreja amb la macabra obra d’un assassí en sèrie.

Aquest debut, no només promet mantenir els lectors aferrats a les seves cadires, sinó que també presenta una trama enginyosament elaborada que es desenvolupa als pintorescs i enigmàtics carrers de diverses ciutats.

A “As de corazones”, Castillo teixeix una trama magistral que combina elements clàssics del gènere amb un enfocament modern i rellevantment contemporani. A mesura que els personatges s’endinsen en un món de secrets, conspiracions i perill, els lectors són portats a un emocionant viatge que abasta des dels carrerons empedrats de Barcelona fins als racons més coneguts de la ciutat de Palma, sense oblidar-se tampoc de la ciutat de la llum, on transcorre gran part de la trama principal.

“As de corazones” s’erigeix com un recordatori del poder de la ficció per a entretenir i provocar reflexions, i presenta una emocionant nova veu en el gènere del suspens literari. A mesura que el públic s’endinsa en l’obra de David Castillo, queda clar que l’autor ha vingut per a quedar-s’hi, prometent futures entregues igualment captivadores: «Escric des que tenia 7 anys i el meu objectiu és quedar-me en el món de la literatura mentre agradi el que faig».

Amb aquests elements, David Castillo ha armat una narració d’alt voltatge, una incontestable novel·la negra plena de girs, de cicatrius i que no persegueix finals falsament edulcorats.