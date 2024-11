Aquest cap de setmana, “5è Gran Premi la Seu d’Urgell”, inclòs en el calendari de la Copa Catalana de Ciclocròs 2024

Cartell de la setena prova de la Copa Catalana de Ciclocròs (CX) 2024

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu, acompanyats d’Emili Pérez Font, president de l’Sprint Club Andorra, han presentat aquest dilluns la setena prova de la Copa Catalana de Ciclocròs (CX) 2024 que se celebrarà, novament, en l’entorn de l’Horta del Valira de la capital urgellenca, aquest proper diumenge, 24 de novembre.

L’alcalde Barrera ha ressaltat l’arrelament que aquesta modalitat ha assolit a la Seu d’Urgell els darrers anys i ha volgut “agrair a totes les persones i entitats implicades, en especial al Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament, l’esforç que duen a terme per tal que un esdeveniment complex com aquest es pugui tornar a celebrar amb l’èxit de les darreres edicions”.

Per la seva banda, la regidora d’Esports ha destacat que “la modalitat del ciclocròs destaca per la seva emoció i exigència tècnica, i la Seu d’Urgell disposa d’un espai perfecte per a gaudir d’aquesta modalitat. Amb un entorn natural impressionant, la ciutat és un testimoni perfecte del continu compromís amb la pràctica de l’esport a l’aire lliure i amb la importància de respectar i preservar el medi ambient”.





Una prova consolidada que segueix creixent

El president del Sprint Club Andorra, Emili Pérez Font, que ha reiterat el seu agraïment a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per la seva implicació en l’organització d’aquesta prova, ha explicat el funcionament de la prova i ha recalcat que és una de les poques proves de la Copa Catalana que comptarà amb curses per a totes les edats, des de la categoria prebenjamí (nens i nenes de 7 anys) fins a la màster 60, per a ciclistes majors de 60 anys.

Emili Pérez Font ha remarcat que “el ciclocròs és una modalitat esportiva molt familiar ja que hi poden participar des de la canalla més petita fins als pares i mares”. El president de l’Sprint Club Andorra ha afegit que “ho diem cada any i ho tornem a repetir: l’espai del que disposem a l’Horta del Valira i les seves característiques són extraordinaris i ens permeten oferir cada any un circuit que representa la veritable essència del ciclocròs, amb molts trams d’herba i un relleu espectacular. Això fa que els participants de la Copa Catalana esperin amb moltes ganes poder córrer a la Seu”.

Les previsions per a enguany són les de mirar de superar la participació de l’any passat i arribar als 270 participants o més, la qual cosa seria tot un èxit. Cal destacar la importància que té “que al voltant dels 130 participants a la Seu, ho fan en categories Promoció, la qual cosa parla molt bé de l’atractiu del circuit i de la ciutat”, manifesta Emili Pérez. Finalment, ha declarat que l’organització tornarà a sol·licitar a l’FCC l’opció d’acollir el Campionat de Catalunya de la propera temporada, que aquest any es disputarà a Manresa.





Categories i horaris

El 5è Gran Premi la Seu d’Urgell comptarà amb la participació de les categories següents:

Categoria Promoció Pre benjamí (masculí i femení). Benjamí (masculí i femení). Principiants (masculí i femení). Alevins (masculí i femení). Infantil (masculí i femení).





Cadet (masculí i femení).

Júnior (masculí i femení).

Sub 23 (masculí i femení).

Elit (masculí i femení).

Màster femení 30/40/50

Màster 30

Màster 40

Màster 50

Màster 60





Pel que fa als horaris de la jornada

09:15h.- 1a sortida categories Màster 40, 50 i 60.

10:15h.- 2a sortida categories Cadet (masculí i femení), Júniors (masculí i femení), Elit (femení), Màster (femení).

11:00h.- 3a sortida categories infantils, alevins, principiants, benjamins i pre benjamins (masculí i femení).

11:15h.- Lliurament de premis de la primera i segona curses.

12:30h.- 4a sortida categories Elit, Sub23 i Màster 30 (masculí).

13:30h.- Lliurament de premis de la tercera i quarta curses.

El 5è Gran Premi la Seu d’Urgell de la Copa Catalana de CX 2024 està organitzat per l’Sprint Club Andorra, Vélo Cafè de la Seu d’Urgell i el Servei d’Esports de l’Ajuntament i compta amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, Peusa, Visuals Vinyls, Taurus i Extrem SL.