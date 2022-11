Aquest 2022 no hi haurà l’Andorra Winter Rally

La que havia de ser la setena edició de l’Andorra Winter Rally, prova hivernal de regularitat per a clàssics en carretera tancada que des de 2014 organitza ACA Esportiva, no es convocarà aquesta temporada. Aquesta decisió s’ha pres davant la impossibilitat d’assumir enguany les dificultats logístiques derivades del tancament durant diverses setmanes de la carretera del Coll d’Ordino per a mantenir en les millors condicions possibles la capa de neu.

L’Andorra Winter Rally sempre s’ha distingit per oferir als pilots una prova segura en la qual prevalgui un recorregut cobert de neu en molt bon estat. Per a protegir el mantell blanc que aporten les precipitacions, la carretera es tanca al trànsit a primers de desembre, la qual cosa permet tenir l’adequada qualitat de neu requerida. D’aquesta circumstància se’n deriva la prohibició de circular pel tram durant tot aquest període.

D’altra banda, cal tenir en compte que les peculiaritats climatològiques actuals no sempre garanteixen les suficients precipitacions durant la primera quinzena de desembre. També es dona el cas que, amb neu en la carretera, una sobtada pluja o un cicle amb temperatures massa benignes dissol o deixa en males condicions el pis nevat. De la mateixa manera, l’organització ha d’assumir cada any la neteja de tot el tram tot just disputat el ral·li, amb l’augment de costos que d’això se’n deriva.

Totes aquestes circumstàncies, que d’alguna manera han afectat la majoria d’edicions, dificulten molt els treballs de manteniment i augmenten la responsabilitat de l’organitzador, al mateix temps que generen inconvenients a les autoritats davant la demanda dels usuaris d’utilitzar la carretera per a accedir a la muntanya en època hivernal.

ACA Esportiva és molt conscient que aquesta decisió que es pren per a l’edició de 2022 pot afectar també el futur de la prova, però l’evolució de la mobilitat a Andorra per a accedir a l’espai natural és cada vegada més exigent i les dificultats per a oferir un autèntic ral·li d’hivern sobre gel i neu són cada vegada superiors.

El programa esportiu d’ACA Esportiva se centrarà a partir d’ara a ultimar les dues proves esportives ja programades per al 2023: la Pujada Arinsal (17-18 de juny), puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió, i l’Andorra Rally, que se celebrarà en un cap de setmana de setembre encara per definir.