La vida ens ensenya que res és per sempre, que els nostres somnis no sempre es compleixen i que no podem aferrar-nos al passat, ni viure sospirant pel futur.

Quan algú ens traeix, quan la salut ens falla, quan no podem controlar una situació determinada o les accions dels altres, només ens queda acceptar la realitat.

Però la realitat és difícil de definir, perquè cadascun de nosaltres té el seu propi camí: en el qual influeix el seu passat, el present i el futur, que arribarà però que no podem controlar.

La vida de cada persona és diferent, per la qual cosa la nostra visió o percepció de la realitat també ho és.

És important saber que la fortalesa no és un tret que les persones tenen o no tenen, sinó que és un concepte que inclou una sèrie de comportaments, pensaments i accions que poden ser apresos i progressivament desenvolupats per qualsevol persona que s’ho proposi.

Tots tenim habilitats que ens fan destacar i això és, precisament, allò que has d’utilitzar per a afrontar les situacions més complicades.

Auto conèixer-se és crucial per a afrontar qualsevol canvi.

Fins i tot en els moments més complicats es generen noves oportunitats. En un entorn de canvis, estigues atent per a aprofitar al màxim qualsevol situació, intentant ser proactiva.

És important que les persones més properes sàpiguen com et sents. Això els facilitarà comprendre millor per allò que estàs passant i et podran ajudar, així que no dubtis a compartir com et sents, sobretot si afrontes un moment complicat.

Tenir una actitud positiva i optimista és fonamental en qualsevol situació. Busca el costat positiu de les coses, perquè amb una mica d’humor tot és més fàcil. Quan et sentis perdut, recorda quin és el teu propòsit i cerca’l.

Equivocar-se és humà, així que no hi donis més voltes i centra’t en el que has après perquè tota experiència enriqueix i ens ajuda a créixer.

Un escriptor va dir que aquell que té un per què per a viure pot suportar gairebé qualsevol cosa.

Per tant, la fortalesa pot i ha de ser la resposta a situacions complexes i difícils com la que estem patint a nivell global, però la fortalesa no ens ve de sèrie, hem de treballar-la.

Us animeu a posar en pràctica aquests consells per a millorar-la?