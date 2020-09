Aquari: millora la vostra estabilitat personal i sobretot emocional del 7 al 13 de setembre

Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Tindreu ganes de passar-ho bé i de fer coses diferents relacionades amb la natura o l’esport. Si en teniu la possibilitat, feu-ho que us anirà molt bé. En el camp de la feina hi haurà petits canvis que suposaran una mica d’enrenou per vosaltres, heu de mirar de controlar els nervis i veureu com una cosa positiva, que és el que serà.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

És moment de posar ordre a la vostra vida. La facilitat que tindreu per analitzar la situació i veure el bon camí us ajudarà a encaixar tot el que us ve al davant. Només heu d’obrir els ulls i buscar la manera de treure profit del qual se us presenta. Ara bé, controleu millor les arrencades de geni, perquè esteu massa exaltats.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Voldreu portar la batuta de tot i no és el moment de fer-ho. És millor que us mantingueu al marge i que deixeu que tot vagi fluint de manera natural. Si poseu pressió a la situació, anireu malament. Relaxeu-vos per anar més bé. A part que semblareu estrelles de cinema, fareu girar i cridareu l’atenció d’una manera natural.



Cranc



al 21 de juliol

Encara que tingueu la sensació que tot us molesta heu de fer un esforç i no deixar de fer res del que se us presenti. Dins de les coses que us trobareu davant n’hi haurà alguna que us pot servir molt bé pel dia de demà. El que sí que heu de mirar és de sortir de casa i voltar, que us toqui l’aire serà bo per renovar pensaments.



Lleó



al 21 d’agost

Estareu radiants, el somriure que tindreu a la cara us farà ser els més destacats d’allà on aneu. Encomaneu aquest somriure a qui teniu al voltant i això és bo. Feu que s’escampi el vostre bon rotllo. Només haureu d’anar amb compte en el tema amants, que si en teniu algun us pot crear algun enrenou que costarà de superar, vigileu.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre

Els vostres camins agafen perspectives diferents i sembla que tot agafa forma. No hi ha pressa a l’hora dels canvis i cal que us mentalitzeu que tot es farà. El tema de parella és el més destacat i serà el que tindreu més enfocat aquests dies, per tant conteu que serà moment d’aclarir conceptes i maneres de portar-lo.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Els amics i les festes us vindran molt de gust, probablement us fareu un fart de marxar de casa per anar a divertir-vos. Tingueu cura amb l’economia que si no vigileu, us podeu enganxar els dits fàcilment. Pot ser que us vinguin despeses inesperades. Encara que això passi si calculeu bé ho podreu portar tot en ordre sense problemes.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tot serà ara si, ara no. Els dubtes i la falta de decisió jugaran un paper molt important aquests dies, no deixeu que això us atabali, mireu de demanar consell per veureu tot més clar i per saber capa on voleu anar realment. El moviment que més us afectarà serà el de la parella, on us bloquejareu una mica i no sabreu que fer.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

No us espereu que les coses us siguin fàcils, haureu de lluitar una mica més del normal per poder aconseguir el que us proposeu. Teniu dues opcions, una esforçar-vos mes per arribar allà on voleu o deixar passar els dies i intentar-ho més endavant, que tampoc estaria malament. A vegades és millor saber esperar el moment adequat.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Podreu conversar del que sigui amb qui sigui perquè us serà fàcil triar les paraules i les expressions que millor defineixen el que vulgueu dir. Aquesta lleugeresa de diàleg us permetrà encarar temes de feina i fins i tot treure benefici de coses que tingueu o us vulgueu vendre. És moment de fer bons negocis i treure’n diners.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Estareu molt bé a casa, tindreu ganes de reposar i de fer coses que estiguin relacionades amb el vostre benestar a la llar. Fins i tot amb la família hi haurà moments d’assentament i anàlisi de la situació. Tot això serà positiu per fer que les coses vagin millor en relació a la vostra estabilitat personal i sobretot emocional.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

No és moment de fer bestieses amb els diners, cal que mireu bé per allà on passen i de quina manera els podeu tenir controlats. Sobretot no confieu que l’atzar us arreglarà la vida, al llarg d’aquests dies pot ser una gran equivocació invertir diners amb jocs d’atzar o a la borsa, fins i tot. Sigueu prudents i responsables.