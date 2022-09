‘Apunta’t i gaudim junts!’, lema d’enguany de la Festa de la Gent Gran de la Seu d’Urgell

Aquest dilluns s’ha presentat el programa d’activitats de la Festa de la Gent Gran de la Seu d’Urgell que tindrà lloc del 26 de setembre fins al 2 d’octubre. La presentació de l’edició 2022, que porta per lema ‘Apunta’t i gaudim junts!’, ha anat a càrrec de l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, el vicealcalde, Jordi Fàbrega, i la tinent d’alcalde i regidora de Gent Gran, Marian Lamolla.

La regidora de la Gent Gran ha manifestat que “se celebra i torna una Festa de la Gent Gran amb tota la seva plenitud. Aquest any és recuperen tot tipus d’activitats i obertes a tothom.

Pel que fa al programa d’activitats de la festa, el dilluns 26 de setembre, a dos quarts d’onze del matí a la residència Llar de Sant Josep, es comença amb un taller interactiu per a estimular les capacitats físiques i cognitives; a les dotze del migdia, tertúlia a Ràdio Seu, on es presentarà el contingut de la Festa de la Gent Gran d’aquest any; i a les set de la tarda, tindrà lloc la xerrada L’eutanàsia, per una mort digna, a càrrec de Alberto de Dios Romero, metge internista de la Fundació Sant Hospital, Susanna Claus ó i Concepció Canut Farré.

Caminades i visites guiades

Dimarts 27 de setembre, la Festa continua amb l’activitat Anem a Món Sant Benet, on es faran dues visites guiades començant amb el Monestir medieval, per a conèixer el monestir benedictí de Sant Benet de Bages, un dels conjunts monàstics de l’Edat Mitjana més ben conservat; i la Fundació Alícia, Centre d’investigació científica i gastronòmica dedicat a la promoció dels bons hàbits alimentaris. Les places són limitades, i el preu que inclou autocar, visites guiades i dinar, és de 20 euros.

Dimecres 28 a les 10 del matí, caminada a peu per a promoure la mobilitat sostenible que consistirà en una visita a càrrec de Carles Gascón, a l’ermita de Sant Antoni del Tossal. Activitat gratuïta i limitada a 25 persones. Inscripcions al Consorci d’Atenció a les Persones fins el dia 23 de setembre.

Dijous 29 de setembre, caminada i visita al parc de la salut de la Gent Gran a càrrec del Servei de Rehabilitació de la Fundació Sant Hospital i de la Secció Territorial de l’Alt Pirineu i Aran del col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Aquesta excursió consistirà en una visita al Parc de salut, acompanyats d’un fisioterapeuta que explicarà el funcionament del Parc de la salut. Activitat gratuïta i limitada a 25 persones.

A les set de la tarda, se celebrarà un concert de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i del Conservatori de Música dels Pirineus, a la sala Sant Domènec.

Per a divendres 30 de setembre, la Festa de la Gent Gran proposa una activitat musical a les onze del matí: un taller gratuït de musicoteràpia, a càrrec de Pilar Planavila (musicoterapeuta), que tindrà lloc a l’Escola Municipal de Música.

A les set de la tarda a l’Espai Ermengol, s’impartirà una xerrada a càrrec de Mònica Santín Ramos, sota el títol: Artemisia Gentileschi, feminisme al segle XVII, on es descobrirà la vida d’una dona que va patir, que va empoderar-se i que va fer obres d’art a l’altura dels contemporanis de la seva època, com Caravaggio.

Dissabte 1 d’octubre: Dia Mundial de la Gent Gran

Una edició més, la Festa de la Gent Gran de la Seu inclou en el programa la celebració del ball cerdà intergeneracional, el dissabte 1 d’octubre, a les 12 del migdia, a la plaça de les Monges.

I a les cinc de la tarda, una altra visita guiada ‘Les muralles de la ciutat d’Urgell’ a càrrec de Pilar Aláez Gil, amb col·laboració de l’Espai Ermengol. Inscripcions al Consorci d’Atenció a les Persones fins el dia 27 de setembre.

Per a diumenge 2 d’octubre, s’iniciarà el dia festiu, a les deu del matí, amb un concert de “Veus de la Seu” a la Llar de Sant Josep. A les onze del matí es continua amb el concert de la Coral Signum, també a la Llar de Sant Josep.

A les 12 del migdia tindrà lloc l’acte institucional, a la sala Sant Domènec, amb la salutació de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, i la regidora de la Gent Gran, Marian Lamolla. Tot seguit, els assistents podran gaudir de l’actuació musical de ”l’Orquestrina Trama” que interpretarà música tradicional del Pirineu.

Seguint la tradició, se celebrarà un dinar popular a la pista polivalent de la zona esportiva, a les dues del migdia. Després de l’àpat, a dos quarts de cinc de la tarda, hi haurà el ball popular amb el Duo Bugatti. A la mitja part del ball es repartirà berenar pels assistents.

Per a assistir al dinar i al ball, caldrà fer inscripció prèvia al Consorci d’Atenció a les Persones. Inscripcions fins al 27 de setembre. El preu és de 24 euros.

Exposició

Del 26 de setembre al 2 d’octubre, es podrà visitar l’exposició “La Naturalesa és l’art d’arreu”, a càrrec de Ventureta Ribó. Formada per un conjunt d’obres realitzades des de les vivències quotidianes. L’entrada és gratuïta a l’Esplai de la Gent Gran, situat al Pati Palau.

Col·laboradors

Un any més, la Festa de la Gent Gran està organitzada per la Regidoria de la Gent Gran de la Seu d’Urgell i compta amb la col·laboració del Consell Municipal de Gent Gran, l’Esplai de la Gent Gran, Fundació Sant Hospital, Llar de Sant Josep, Ràdio Seu, Escola Municipal de Música i Conservatori de Música dels Pirineus, Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Setmana de la Mobilitat Sostenible i segura de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Espai Ermengol Museu de la Ciutat, Àrea d’Igualtat (Ajuntament i CAPAU).

També de la Creu Roja, Servei de rehabilitació de la Fundació Sant Hospital i Secció Territorial de l’Alt Pirineu i Aran del Col·legi de Fisioterapeutas de Catalunya, Grup de ball i organització Ball Cerdà, Coral Veus de La Seu, Associació ‘Dret a morir dignament Catalunya’, Alberto de Dios Romero, Bufet Porta Advocats (Susanna Clausó Estival).