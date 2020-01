L’Escudella de Sant Antoni arriba aquest divendres, 17 de gener, a la 51a edició. La festivitat reviu una tradició que es remunta a l’any 1970 quan un grup d’amics, residents a l’avinguda Meritxell i que celebraven la seva onomàstica el dia de Sant Antoni Abat, van voler celebrar-la conjuntament amb una festa al carrer. Amb el suport i l’oferiment de diversos veïns per ajudar engrandir la celebració, van decidir oferir la seva suculenta escudella a tots els ciutadans que acudissin a l’avinguda Meritxell.

Els preparatius del mandongo (trinxar la verdura i preparar la vianda) començaran dijous a la tarda a partir de les 18.30 hores a Andorcarn: 120 kg de botifarra negra, 80 de botifarra blanca, 90 de bringuera i de careta, 60 de vedella i més de 50 kg de gallina. Es prepararan gairebé 100 kg de mandonguilles i s’utilitzaran 200 kg de patates, 30 kg d’arròs i de fideus, uns 40 kg de porro i d’api, i 20 kg de mongetes i de cigrons. També 30 kg de pastanagues, 65 kg de col i 40 de carbassa. Està previst que es faci ús d’uns 1.400 litres d’aigua per cuinar l’escudella. Tot plegat per preparar unes 4.500 racions d’escudella com cada any.

Divendres a partir de les 5 de la matinada un grup d’escudellaires seran a la plaça Guillemó per posar tot el procés en marxa i on s’hi instal·laran 10 fogaines: 8 d’escudella i 2 de caldo per coure-hi les mandonguilles. A la jornada es preveu que hi participin una setantena del centenar d’escudellaires que integren la Confraria d’Andorra la Vella.

Les racions d’escudella s’acompanyaran de 100 kg de pa moreno i de vi negre (140 litres). Per a les postres, es repartiran 160 tortells de Sant Antoni.

El plat commemoratiu de la jornada es dedicarà a la Gresca gegantera, que enguany celebra el 35 aniversari d’ençà la seva fundació, es vendrà a un preu de 7 euros.

Mitja hora abans que es comenci a repartir l’escudella (a les 12.30 hores) tindrà lloc un acte de rebuda als 7 nous escudellaires que entraran a formar part de la confraria amb la tradicional entrega d’armilles i culleres als homes i davantals i culleres a les dones.

Per celebrar Sant Antoni, a més, durant aquesta setmana i fins aquest divendres al vestíbul del Centre Cultural La Llacuna es torna a exhibir l’exposició 50 anys de l’Escudella de Sant Antoni d’Andorra la Vella (1970- 2019), inaugurada ara fa un any i que repassa el primer mig segle de la tradició a través de fotografies, vídeos i els plats commemoratius que s’han anat editant per a cada edició.